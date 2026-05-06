Больше 100 заведений примет участие в «Ночи музеев» в Алтайском крае

"Ночь музеев" пройдет 16 мая

В Алтайском крае завершается подготовка к Всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 16 мая. О том, кто из новичков будет участвовать в этом году и что они подготовили для посетителей, рассказали представители министерства культуры региона.

Выставки, мастер-классы и танцы

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, в этом году наш регион принимает участие в акции уже в 21-й раз. Центральная тема – «Родное» и приурочена она к Году единства народов. Но также каждый уголок бескрайней страны включает свои направления. На Алтае акция пройдет под знаком 300-летия начала горного производства, 80-летия Алтайского регионального отделения Союза театральных деятелей России, 100-летия пребывания экспедиции Н.К. Рериха на Алтае, а также 50-летия Шукшинских дней на Алтае. И это далеко не полный список тем и направлений.

«В этом году у нас 101 участник и среди них площадки, которые с музеями не ассоциируются – это Дворец бракосочетания по городу Барнаулу, выставочная площадка гостиницы «Алтай», санатория «Сосновый бор» и Музей шоколадного мастерства», - рассказывает Елена Евгеньевна.

Вместе с тем, министр напомнила несколько важных моментов: тем, кто планирует посетить конкретные музеи или выставочные залы, следует заранее ознакомиться с программой. Где-то требуется предварительная запись, потому что ресурсы ограничены, а где-то действует ограничение по возрасту и это следует учесть при покупке билетов.

«Так, к примеру, при покупке билетов на ночные квартирники или на лекцию о женском коварстве, потребуется паспорт», - говорит Безрукова.

Торжественное открытие «Ночи музеев» состоится в 18.00 на площадке парка культуры и отдыха «Центральный». Но при этом некоторые из участников начнут свою программу раньше. Так, к примеру, Музей военной истории (пр. Комсомольский, 73б) приглашает гостей уже к 17.00. В это время начнется выступление барабанной группы на площади перед музеем.

«Мы начинаем чуть раньше, потому что соблюдаем закон о тишине. Нам очень важно создавать комфортные условия тем, кто пребывает в 1-й городской больнице. Закончим мы в этом помещении к 11 часам вечера. Поэтому мы немного пошумим в самом начале», – рассказывает Наталья Вакалова, директор Алтайского государственного краеведческого музея.

В эту ночь в филиале музея на проспекте Комсомольском будут работать не только постоянные выставки, но также 8 мая откроется новая экспозиция. Она посвящена военному конфликту в Афганистане. Кроме того, барнаульцев приглашают на мастер-классы по оказанию первой помощи, также специалисты расскажут о том, как раньше, в Великую Отечественную войну, создавались посылки и о многом другом.

«Мы будем говорить о том, что такое патриотизм, – продолжает Наталья Владимировна. – На наш взгляд, это любовь. Любовь к родине, любовь к своей стране, любовь к своей семье. И мы об этом здесь будем говорить».

Узнать о том, как на Алтае развивалось горное дело, можно будет в филиале музея на проспекте Красноармейском, 28. Помимо стационарной экспозиции посетителей будут ждать лекции, игры, мастер-классы, квесты и многое другое развлекательное и познавательное.

И даже несмотря на то, что здание краеведческого музея на улице Ползунова, 46 закрыто, здесь тоже будет активно: танцы, песни, игры и веселье.

«Приходите на эту ночь, одевайте удобную обувь, потому что нужно бежать, а именно обежать как можно большее количество музеев, увидеть как можно больше программ, поучаствовать в как можно больше конкурсах, мастер-классах. Чтобы музейная ночь 2026 года у вас осталась в памяти навсегда», – приглашает Наталья Вакалова.

Музыка, фотографии и мистика

Заместитель директора Государственного художественного музея Татьяна Бондаренко, пользуясь случаем, пригласила на концептуальный фотопроект «На мой дом летит комета» и персональную выставку Николая Мингалеева «Немного о себе». Она посвящена 75-летию художника. Самое главное, что автор лично приехал из Канады, и проведет экскурсию для всех желающих.

«Кроме того, наполнение музейного дворика в этом году будет певческо-мистическое. Половину вечера мы танцуем и поем, а потом наступает мистика. Лекцию проведет Константин Борнеман. Благодаря ему тема мистического Барнаула развивается семимильными шагами. И, конечно же, будет задействован наш знаменитый подвал, легенду о котором придумал писатель Владимир Токмаков. Мы ее подхватили, всем так понравилось, и мы договорились с автором о том, что он сам расскажет об этих легендах нашим гостям», – добавляет Татьяна Бондаренко.

Выставка хрусталя из бабушкиного буфета, представленная в музее, заставит гостей поностальгировать о детстве, а мастер-класс по росписи кокошника обязательно заинтересует и взрослых и молодое поколение.

Вертинский, Мессинг и Высоцкий

Новый участник «Ночи музеев» - гостиница «Алтай», в этом году отмечает 85-летие. Именно в честь этого события руководство принято решение пригласить к себе гостей.

«Мы расскажем об истории создания гостиницы «Алтай», о знаменитых постояльцах того времени – это Александр Вертинский, Вольф Мессинг, Владимир Высоцкий, который, к слову, отмечал у нас 26-летие», - рассказывает управляющая гостиницей.

Наверняка мало кто знает, но именно в «Алтае» проходил кастинг во время съемок фильма «Кащей Бессмертный». Обо всем этом можно будет поподробнее узнать на экскурсии.

Акция здесь продлится с 18.00 до 23.00. Это связано с тем, что гостиница продолжает работать по своему прямому направлению, и заботится о покое своих постояльцев.

Хотелось бы отметить, что на большинство площадок, участвующих акции «Ночь музеев», доступ будет свободным. Но чтобы попасть в некоторые учреждения, понадобится входной билет. Его стоимость составит от 100 до 200 рублей. Действует Пушкинская карта. Дети до 6 лет проходят бесплатно.

Сводная программа «Ночи музеев» в Алтайском крае и в Барнауле будет опубликована на сайте министерства культуры Алтайского края, акции «Ночь музеев 2026. Алтайский край», в группе «Ночь музеев. Алтайский край» и на сайтах участников.

