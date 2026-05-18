Рубцовские следователи раскрыли жестокое убийство 2012 года

31-летний житель Рубцовска пойдет под суд по обвинению в убийстве, совершенном в 2012 году. Жертвой стала 39-летняя женщина. Подробности рассказали в СУСК РФ по Алтайскому краю и в прокуратуре региона.

Следствие установило, что в ноябре 2012 года обвиняемый познакомился со своей будущей жертвой. Он пригласил ее провести время на берегу реки и та согласилась.

«В какой-то момент мужчина стал оказывать знаки внимания новой знакомой, однако она ответила отказом», - сообщают в следкоме.

Это привело обвиняемого в бешенство. Он бросил обнаженную женщину в реку, температура воды которой в то время года не превышала один градус, и не давал ей выбраться на берег. Через какое-то время рубцовчанин за волосы вытащил пострадавшую, жестоко избил ее и бросил в багажник.

После этого мужчина вывез свою жертву в безлюдное место и оставил там умирать. Женщина скончалась от полученных травм и переохлаждения.

На протяжении долгого времени дело оставалось нераскрытым, но в настоящее время все детали установлены. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.