Анна приехала на практику в Луганск и встретила родных. Скриншот видео "Луганск 24"

Для студентов Горно-Алтайского медицинского колледжа уже стало традицией проходить практику в госпиталях и больницах Донбасса. Накануне в Республике Алтай встретили третью группу ребят-добровольцев, вернувшихся домой. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

«Оставались подольше, чтобы помочь»

Группа студентов-добровольцев из Республики Алтай побывала в Луганске уже в третий раз. В командировке они пробыли месяц. Работали в военных госпиталях и больницах республики. За это время студенты помогали в операционных, набираясь опыта.

«Это вторая моя командировка в Луганскую Народную Республику. В первый раз я работал в военном госпитале. В этот раз в «Луганской республиканской клинической больнице». Работал в операционном блоке, в отделении травматологии. С восьми до четырех часов работали, в день у нас было по семь - двенадцать операций, но мы оставались еще дольше, чтобы помочь. Выполняли работу, как средней медицинской сестры, так и младшей медицинской сестры. Как всегда, Луганск встречает нас очень гостеприимно и радушно. Там живут люди с большими сердцами, которые рады любой помощи», — сказал медик-волонтер Макс Саланханов.

Студентов встретили дома. Фото: Горно-Алтайский медицинский колледж

Во второй раз в командировке была еще одна студентка - Алана Курдяпова. Ну и в дальнейшем группы студентов также будут направляться в ЛНР для практики.

В аэропорту Горно-Алтайска ребят встречали друзья, преподаватели, министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов и главный врач Республиканской клинической больницы Антон Хазов. Слова благодарности направил и глава региона Андрей Турчак:

«Низкий поклон за участие в волонтерской миссии. Эта помощь в ЛНР востребована, наших ребят там ценят и ждут, а это дорогого стоит».

Студентов медколледжа из Луганска встретили в Горно-Алтайске

Встретилась с отцом и дядей

Особенной эта поездка на практику в Луганск стала для Анны Шадриной. Она также работала в «Луганской республиканской клинической больнице». В разговоре с главным врачом Олегом Вольманом девушка упомянула, что ее папа – участник Специальной военной операции.

«Он спросил: «А ты хотела бы с ним встретиться?». Я ответила честно, что хотела бы. Но потом появилась мысль, что, может, не надо отвлекать папу. На это главврач сказал: «Я как родитель очень хотел бы увидеть своего ребенка», - приводит слова Анны телеканал «Луганск 24».

Отец Анны, боец с позывным «Уран» на СВО с 2022 года.

«Меня вызывают к командованию, специально приехали за мной. И говорят, что дочка приехала. Я в шоке был! Столько времени не видел ее», - рассказывает боец.

А не виделись они два года! Но это был не последний сюрприз. На встречу удалось выбраться и брату «Урана», дяде Анны. Он тоже участник боевых действует. Братья не виделись четыре года.

«У меня слезы на глазах. Я вообще человек эмоциональный», - признается боец «Уран».

«Очень хотелось увидеться, на войне ведь всякое может произойти», - добавляет брат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Останьтесь еще на неделю». Как студенты-медики с Алтая работали в госпитале в зоне СВО