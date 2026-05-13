Не исхудавшие, не уставшие: в каком состоянии находятся изъятые из контактного зоопарка в Барнауле лемуры

В Барнауле 8 мая под контролем алтайского управления Россельхознадзора из незаконного контактного зоопарка были изъяты пять лемуров. Питомцев отправили на временное содержание в два алтайских зоопарка. «Комсомолка» выяснила, в каком состоянии находятся дикие животные, и что известно о собственнике, который организовал выставку с нарушениями.

Контактный зоопарк под видом выставки

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, выставка под названием «Лемурия Парк» работала в торговом центре «Пионер». 6 мая на основании информации прокуратуры Октябрьского района была проведена проверка соблюдения требований содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях.

Индивидуальный предприниматель ИП Погребной С.О., который организовал выставку, позиционировал мероприятие как выставку, но по факту это был контактный зоопарк. При этом лемуров допускать до физического контакта с посетителями в России запрещено.

«В ходе проверки при участии должностного лица Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай были установлены нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, наиболее значимые - это отсутствие безопасности посетителей от контакта с животными и отсутствие полноценного ветеринарного обслуживания животных», - отметили в управлении.

Также выяснилось, что у собственника выставки нет лицензии на зоопарковую деятельность, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности. Ходатайство было удовлетворено. Судебные приставы изъяли пять питомцев и направили их в два зоопарка - «Лохматая ферма» в Республике Алтай и «Зоопарк Алтайский», более известный как «Страусиное ранчо», в Барнауле. Животные переданы на временное содержание и уход, пока спор рассматривается в суде. В ведомстве уточнили, что лемуры находятся в удовлетворительном состоянии.

«Живы-здоровы»

Ранее жители Барнаула в соцсетях пожаловались на то, что животные, которых привозит собственник на выставки, выглядят довольно уставшими и исхудавшими, однако информация не подтвердилась. Как рассказала «Комсомолке» представитель ООО «Зоопарк Алтайский», лемуры в нормальном состоянии, все здоровы.

«К нам попало двое животных. Это молодые самцы – Оливер и Семён. Все лемуры рождены в феврале прошлого года. Здоровые, чипированные, с паспортами. Сейчас они на карантине, - говорит представитель зоопарка. - Питаются лемуры в основном растительной пищей – овощи, фрукты, мясо не рекомендуется. Очень любят зелень, салат и петрушку».

Лемуров запрещено допускать к контакту с посетителями.

«Наши посетители сейчас могут посмотреть на лемуров, которые давно живут у нас на ферме. Взять на руки или покормить нельзя, но смотреть можно», - уточнила собеседницы.

Что известно об организаторе выставки

Бизнесмен Семен Погребной, который привез лемуров в Барнаул, давно известен в информационном поле. Предприниматель из Ростова-на-Дону занимается выставками не только полосатых хищников, но и котов, попугаев и других представителей фауны.

7 мая 2026 года управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия опубликовало релиз о выявленных нарушениях при проверке «Котодеревни» в Нижнем Новгороде.

По данным ведомства, в зоотеатре принимали участие 19 кошек разных пород и возрастов. Не так давно, кстати, «деревня» усатых приезжала и в Барнаул. В ходе проверки было установлено, что у ИП Погребной С.О. имеется лицензия «на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях» и так далее. Однако в нарушение правил в зоотеатре не было установленного временного режима участия животных в демонстрации и периода контакта животных с посетителями. Также отсутствовали утвержденный кормовой рацион и режим кормления, план уборки помещений. В связи с этим владельца выставки привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

А в начале 2026 года в Челябинске сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения в организации выставок кошек и попугаев от того же собственника. До этого подобные нарушения регистрировали при проведении выставок в Магнитогорске.

