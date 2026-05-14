«Лежала на обочине». Что с девочкой, пострадавшей в страшной аварии на Алтае

Пострадавшая в ДТП девочка находится в реанимации

12-летняя девочка, пострадавшая в смертельном ДТП на трассе в Алтайском крае госпитализирована в больницу Скорой медицинской помощи Барнаула. В данный момент она находится в реанимационном отделении с травмами различной степени тяжести, состояние пациентки медики оценивают как тяжелое. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Напомним, что страшное ДТП произошло 10 мая на 168-м километре Чуйского тракта. Сорокалетний водитель Nissan Note, двигаясь в сторону Новосибирска, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом — им управлял 60-летний водитель.

35-летняя пассажирка Nissan Note скончалась на месте от полученных травм, а девочка, по словам очевидцев, лежала к приезду медиков на обочине дороги. Ее трехлетнего брата врачи после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Младший ребенок по информации сотрудников Госавтоинспекции во время поездки находился в детском автокресле, девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В комментариях к этой новости в сети люди недоумевают, как водителю легковушки можно было выезжать на встречку через сплошную полосу, рискую жизнью своей семьи.

