Одна женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП на Алтае

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства смертельного ДТП в Тальменском районе Алтайского края.

Как сообщили в МВД региона, авария произошла 10 мая в 15:48 на 168 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note 1985 года рождения двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Во время движения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате аварии 35-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла до прибытия бригады скорой помощи. Девочка 2014 года рождения получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Мальчику 2023 года рождения медицинскую помощь оказали на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследования поставлен на контроль территориального прокурора.