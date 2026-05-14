«Чем Dota2 не замена шахматам?» В Барнауле школьники организуют киберспортивный турнир

Киберспорт набирает все большую популярность в России и в мире.

В наше время слово «киберспортсмен» уже не кажется каким-то необычным. Хотя многие еще привыкают к тому, что онлайн-игры могут быть спортом. Постепенно развивается это направление и в Барнауле. Например, на следующей неделе стартует бесплатный турнир по игре Dota 2, где можно побороться и за денежные призы. Подробнее о развитии этого направления киберспорта «КП»-Барнаул» поговорили с организатором и участником турнира.

Спорт или не спорт?

Киберспорт давно перестал быть чем-то удивительным. Турниры транслируют по ТВ, об этом пишут в медиа, а мировые первенства собирают миллионную аудиторию. Турниры организовывались и в Барнауле, но в этот раз с инициативой выступили школьники.

Никита Хорошилов учится в 11 классе. Как и многие в его возрасте, любит иногда поиграть в компьютер и, естественно, следит за крупными соревнованиями. Он решил провести соревнования по компьютерной игре Dota 2. Тут надо сразу пояснить, что это многопользовательская игра, где две команды игроков по пять человек в каждой управляют своим героем (всего героев с уникальными наборами способностей более 120). Задача простая – защитить свою крепость и разрушить ее у соперников.

«Однажды у меня и моего друга появилась идея организовать турнир. Хотя бы среди нашей школы. Но мы смогли раскрутить идею, нашли спонсоров, кто предложил сделать региональный турнир. Появился у нас и призовой фонд, а это сразу же увеличило число желающих поучаствовать», - рассказывает Никита.

Он рассказывает, что на мысль также навело то, что в окружении есть много игроков, которые очень вовлечены в игры. И тут не надо думать, что время у компьютера лишает подрастающее поколение общения. Тот же турнир соберет много команд и пока одни соревнуются, другие участники общаются друг с другом.

Еще одно бытующие мнение, что «киберспорт» спортом называть нельзя. На этот счет у игроков есть свой аргумент:

«Чем Dota 2 не замена шахматам? Здесь все решение нужно принимать быстрее. Во время игры нужно многое проанализировать, те же смещения по карте. Сейчас еще растет популярность фиджитал-спорт, где совмещаются реальные соревнования и цифровые технологии. В теории та же Dota могла быть совмещена с фехтованием, например», - говорит Никита.

Что касается будущего турнира, который организовывают ребята, то пройдет он 31 мая. Участие в нем бесплатное. Чтобы отобрать команды до финального очного этапа пройдет онлайн. Подробности можно уточнить у организаторов.

«Каждый отыгрывает свои роли»

Один из участников турнира – Артур. Он тоже еще учится в школе, в свободное время увлекается компьютерными играми.

«Узнал о турнире. Позвал друзей поучаствовать. Сейчас тренируемся, готовимся. Тренировки – просто совместные игры, каждый отыгрывает роли своих персонажей», - рассказывает Артур.

Тут стоит привести еще один факт - имена киберспортсменов могут быть сравнимы с именами мировых звезд. Так самый крупный турнир по Dota 2 - The International, проходит раз в год, его смотрят миллионы зрителей, а призовой фонд может переваливать и за 10 миллионов долларов. Поэтому и не удивительно, что многие дети хотят не просто играть, а делать это профессионально.

«Я увлечен играми, но целью своей не ставлю стать киберспортсменом. Хотя в моей команде есть ребята, кто этим «горит». Например, сами играют, смотрят трансляции и тактические разборы. Уделяют этому много времени и хотят стать профессионалами», - говорит Артур.

Остается пожелать ребятам удачи в турнире и в участии, и в организации.

