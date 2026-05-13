Гигантскую опухоль печени весом 5 кг удалили жителю Алтайского края

У мужчины осталась только половина органа Фото: Минздрав Алтайского края.

35-летний дальнобойщик из Камня-на-Оби во время очередного рейса почувствовал сильную боль в правом боку. При обследовании врачи увидели, две трети брюшной полости заняла огромная опухоль, которая выросла из печени.

Заведующий хирургическим отделением барнаульской городской больницы №5 Валерий Теплухин рассказал, что такая опухоль называется гемангиома. Она сдавливала здоровую часть печени, постепенно приводя к ее атрофии. Необходима была операция.

Перед оперативным вмешательством была проведена эмболизация кровеносных сосудов, питающих гемангиому. Это позволило немного уменьшить её в размере. Сама операция проходила на протяжении 6,5 часов и требовала предельной осторожности, так как существовал риск большой потери крови.

«Во время операции столкнулись с тем, что опухоль значительно изменила всю анатомию печени – и сосудистую, и протоковую. Мы предприняли попытку отделения этой опухоли от ткани печени, но поняли, что потеряем много крови и нормально не подойдём к сосудам. Поддиафрагмальное пространство справа было полностью заполнено, а между диафрагмой и опухолью возникли очень серьёзные спайки. В этой ситуации оценить анатомию и оперировать безопасно было практически невозможно. Поэтому решили, что половину печени нужно убирать», – пояснил Валерий Теплухин.

Операционная бригада состояла из девяти человек. Специалисты шаг за шагом продвигались, аккуратно вычленяя основные сосуды. Ошибка могла привести к катастрофе.

«Наверное, это не самая сложная операция, которую приходилось делать, просто я впервые видел такую огромную опухоль печени, которую удалось убрать без каких-либо последствий. Я её, конечно, не взвешивал, но где-то 5 килограммов», – рассказал Валерий Теплухин.

Уже на второй день пациента перевели из реанимации в обычную палату. Он сам без проблем начал ходить и есть. После операции сразу почувствовал облегчение в животе, что неудивительно, ведь он сбросил пять килограммов за шесть часов.

Опухоль была доброкачественной. У мужчины осталась только половина органа, но печень обладает уникальной способностью к регенерации, поэтому пациент сможет дальше жить полноценной жизнью.

