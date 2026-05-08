У организаторов контактной выставки в Барнауле изъяли кошачьих лемуров

В Барнауле по требованию прокуратуры Октябрьского района города изъяли диких животных – кошачьих лемуров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, питомцы переданы на ответственное хранение в специализированные организации.

Ведомство провело проверку соблюдения требований к содержанию и использованию животных в одном из торговых центров, где проходила выставка в формате контакта с лемурами.

«Установлено, что данная деятельность осуществляется в нарушение требований ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается)» - отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на животных.