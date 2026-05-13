Горы в паутинках: леса в трех районах Республики Алтай обработают от шелкопряда

Обработки пройдут в лесах Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского районов

С приходом тепла горы Алтая покрываются паутинками, а причина тому – непарный шелкопряд. Вредитель объедает листву на деревьях и может нанести весомый урон растительности. Однако переживать не стоит – уже в ближайшие несколько недель в трех районах республики, где активизировались насекомые, пройдут обработки.

Где пройдет обработка

В ближайшее время обработки от непарного шелкопряда пройдут в лесах Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского районов. Как пишет «Банкфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела защиты лесов и санитарной безопасности КУ РА «Лесничество Республики Алтай» Каликана Емельянова, очаги вредителя в настоящий момент регистрируют еще и в Майминском и Усть-Коксинском районах, но в них масштабы распространения небольшие, поэтому обрабатывать территории пока не будут. В целом же в этом году обработки проведут на территории общей площадью 14 тысяч га.

Для борьбы с вредителями будут использовать биологический препарат. Специалисты будут распылять его с помощью аэрозольных установок в третьей декаде мая, а также первой декаде июня – в период, когда шелкопряд пребывает в стадии гусеницы.

Чем опасен шелкопряд

Ранее кандидат биологических наук Татьяна Антоненко рассказывала пресс-службе АлтГУ, чем опасен непарный шелкопряд (Lymantriadispar). Насекомое является бабочкой, но именно в стадии гусеницы оно особо прожорливо. Объедая листья деревьев и кустарников, гусеницы повреждают растения и делают их уязвимыми для болезней и разных вредителей. Если дать шелкопряду распространиться, он может оголить целые массивы леса или садов.

Шелкопряд откладывает яйца на деревьях, заборах или других поверхностях. Если вы заметили в своем саду серовато-коричневую гусеницу с синими и красными бородавками на спине или кладку яиц, покрытых желтовато-коричневыми волосами, биолог советует обратиться в местные органы лесного хозяйства или Россельхознадзор.

Для уничтожения шелкопряда на небольших участках обычно собирают и уничтожают гусениц или кладки яиц, но на больших территориях используют биопрепараты, которые содержат бактерии Bacillusthuringiensis – для людей они безопасны, но для гусениц смертельны. В крайних случаях могут применить инсектициды, то есть химические вещества.

Наконец, помочь в борьбе с шелкопрядом могут скворечники или кормушки для птиц, так как пернатые питаются гусеницами.

Что касается регулярных нашествий шелкопряда, то, по словам Татьяны Антоненко, это связано с мягкими зимами в Алтайском крае – благодаря потеплению большинство яиц выживают в холодное время года.

