Питомец «сгорает» за пять дней: как защитить собаку от клеща и вовремя заметить болезнь

Клещи опасны для собак так же, как и для людей

В этом сезоне клещи в Алтайском крае особенно агрессивны. На сегодняшний день зарегистрировано уже больше 1,5 тысяч случаев присасывания. По данным краевого Роспотребнадзора, только за последнюю неделю от кровососов пострадали 828 жителей региона. Однако клещи угрожают не только людям, но и животным. Какими болезнями могут заразиться домашние питомцы и как их защитить, рассказали специалисты Алтайского филиала центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Подбирают самое лакомое местечко

Клещи не прыгают с деревьев, как многие думают. Они забираются на кончики травинок и кустарников и терпеливо ждут, когда мимо пробежит теплокровная жертва. Когда собака гуляет, голодный клещ зацепляется за её шерсть, но кусает не сразу. Первые полчаса, а иногда и дольше, паразит путешествует по телу питомца в поисках самого «лакомого» местечка — там, где кожа тоньше, а сосуды ближе. Это уши, шея, подмышки, пах и пространство между пальцами.

Сам укус неприятен, но не смертелен. Главная беда в том, что вместе со слюной клещ впрыскивает в кровь инфекции. Для собак самые опасные из них — болезнь Лайма и пироплазмоз.

Слабость может быть симптомом опасной болезни

Молчаливая болезнь

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз — инфекция, которую передают иксодовые клещи. Возбудители — бактерии Borrelia burgdorferi. Чтобы они попали в кровь, паразит должен пробыть на теле животного от 24 до 48 часов. Именно поэтому так важно осматривать собаку после каждой прогулки.

Самое коварное в болезни Лайма — её скрытность. У одних собак симптомы появляются быстро, у других — только через два-пять месяцев после укуса. Признаки заражения: внезапная хромота, болезненность суставов - питомец скулит, когда к ним прикасаешься, повышенная температура, вялость и отказ от еды, увеличенные лимфоузлы.

Но есть и хорошая новость - болезнь Лайма лечится антибиотиками. При своевременном визите к ветеринару большинство собак полностью выздоравливают.

За обычной усталостью – смертельная опасность

Пироплазмоз – заболевание, которое каждый год уносит тысячи собачьих жизней. И главная его опасность в том, что оно выглядит как обычная усталость. Хозяин думает, что собака просто нагулялась, ленится или съела лишнего. А в это время организм борется за жизнь.

Возбудители пироплазмоза — микроорганизмы Babesia canis. Они внедряются в эритроциты, размножаются там и разрывают их изнутри. Разрушенные клетки перестают переносить кислород, а продукты распада отравляют организм. Почки и печень не выдерживают нагрузки. Начинается отказ органов.

От укуса до первых симптомов может пройти от двух дней до трёх недель. Вот признаки, которые должны насторожить хозяина:

- Собака лежит, не реагирует на хозяина.

- Поднимается высокая температура.

- Моча становится тёмной — цвета крепкого чая или даже кофе.

- Слизистые бледнеют: десны и белки глаз становятся бледно-розовыми, белыми или желтоватыми.

- Слабеют задние лапы — питомец шатается, с трудом встаёт.

«Без лечения животное может «сгореть» за 3-5 дней. Поэтому срочно нужна помощь ветеринарных врачей. Если под микроскопом в эритроцитах будут видны те самые бабезии, то специалист назначит специфическое лечение: мощные противопаразитарные препараты, которые убивают бабезий. Но яд, который они выделили, никуда не исчезает из организма, поэтому собаке обязательно нужна поддерживающая терапия: капельницы для вымывания токсинов и защиты почек, препараты для сердца и печени», - предупреждают специалисты

Как заметить клеща на теле собаки

Голодный клещ совсем крошечный, размером с маковое зернышко. В густой шерсти его практически невозможно разглядеть. Но напившись крови, он раздувается до 10-20 миллиметров. На этом этапе владельцы чаще всего его и замечают.

Не надо пытаться выдернуть клеща ногтями или пинцетом за брюшко. Если его раздавить, то инфекция гарантированно попадёт в кровь. Если оторвете тело, а голова останется в коже, то начнётся сильное воспаление.

В аптеках продается специальный клещедер, который похож на крошечный гвоздодёр. Инструмент позволяет аккуратно вывинтить паразита целиком. Если под рукой ничего нет, возьмите обычную нитку, сделайте петлю как можно ближе к коже и осторожными вращательными движениями извлеките клеща. Место укуса обработайте антисептиком.

После этого собаку обязательно нужно показать ветеринару и внимательно следить за её состоянием.

Для защиты от клещей надо использовать специальные средства.

«Одно из средств профилактики – обработка от клещей: используйте капли на холку, ошейники, спреи или таблетки, рекомендованные ветеринаром – врач подберет оптимальную схему защиты для вашей собаки. Обрабатывайте собаку регулярно, особенно в сезон активности клещей. Избегайте опасных зон: старайтесь не гулять в высокой траве и густых кустарниках в пик сезона клещей», - советуют специалисты.

