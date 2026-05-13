Баллоном по голове. На Алтае будут судить женщину, которая решила выгородить знакомого после жестокой расправы

Женщину ждет суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьянство до добра никогда не доведет. Уже миллионы раз можно было в этом убедиться. И вот очередное напоминание. В Алтайском крае под суд пойдет женщина, которая решила «прикрыть» своего знакомого, который совершил убийство во время гулянки. Она даже помогла вывезти орудие убийства, а это ни много ни мало – газовый баллон. Подробности истории рассказали в СУ СК России по региону.

Случилась эта история в январе этого года в Зональном районе. В одном из сел собралась большая компания родственников и знакомых. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент между двумя мужчинами из компании возник конфликт. Сначала мужчина избил своего оппонента, а когда тот упал, бросил на него газовый баллон. От полученных травм пострадавший скончался.

Свидетельницей разыгравшейся трагедии стала 27-летняя женщина. Произошедшее ее не повергло в шок, а наоборот подтолкнуло к тому, чтобы помочь своему хорошему знакомому и выгородить его.

Вместе они отмыли баллон и вывезли его на машине со двора. Тело они не прятали, так как к тому моменту уже приехали сотрудники полиции на сообщение. Мужчина, которого сразу заподозрили в содеянном, уверял, что это не он, а женщина подтверждала его слова.

Но в итоге удалось установить истину. Тогда пришлось и женщине сознаваться, что она стала участницей разыгравшейся трагедии.

«Органами предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела по факту убийства мужчины были установлены обстоятельства сокрытия фигуранткой обстоятельств особо тяжкого преступления, после чего женщина была привлечена к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Обвиняют женщину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Месть – блюдо горячее: жительница Алтая в Рождество четырежды пыталась поджечь дом с гостями