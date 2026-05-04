Месть – блюдо горячее: жительница Алтая в Рождество четырежды пыталась поджечь дом с гостями

При пожаре никто не пострадал

В Волчихинском районном суде Алтайского края рассмотрят уголовное дело в отношении 45-летней женщины, которая четыре раза пыталась поджечь дом с находившимися внутри людьми. Лишь с четвертой попытки ее задумка была осуществлена и едва не привела к трагедии. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 января гражданка В. была в гостях вместе со своим супругом. Помимо супружеской пары в доме находились еще три человека. Во время распития спиртного В. приревновала своего мужа к гостье и решила отомстить…

Обидевшись, женщина ушла к себе домой, где взяла спички и ткань, а затем вернулась, просунула ткань в деревянные ставни и подожгла. Когда обвиняемая убедилась, что ткань горит, она вернулась домой. Позже она вышла во двор проверить, начался ли пожар, но обнаружила, что огонь потух.

Гражданка В. повторила поджог и скрылась, но и эта попытка была безуспешной, так как проезжавший мимо человек обнаружил пожар, потушил его своими силами и сообщил о возгорании собственнику дома.

Когда В. в третий раз отправилась к дому, но на подходе ее встретил хозяин дома. Мужчина понял, что именно соседка причастна к поджогу, и избил ее. Побитая женщина пригрозила обидчику убийством и вновь удалилась.

Вернувшись в четвертый раз, она вновь просунула ткань в деревянные ставни и подожгла их. Когда огонь распространился, она отошла на расстояние и стала наблюдать.

«В результате действий обвиняемой стали гореть бревна иные конструкции стены дома, от чего помещения внутри него стали наполняться дымом, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения и части из них в состоянии сна лиц», - отметили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Дело вполне могло бы закончиться трагедией, но знакомая собственника дома увидела пожар, разбудила спящих и помогла всем выйти на улицу. На место были вызваны пожарные, которые помогли ликвидировать пожар.

Уголовное дело было направлено в Волчихинский районный суд. Женщину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, и покушении на уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога.

