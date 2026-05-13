Биолог Антоненко дала прогноз по численности комаров в Барнауле летом 2026

При выборе репеллента надо читать состав Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало мая выдалось для барнаульцев благодатным – тепло, как летом, но без нозящих комаров и амбре репеллентов в воздухе. Однако такое удовольствие продлится недолго. Совсем скоро кровососы расплодятся и выйдут на охоту. Сколько комаров ожидается предстоящим летом, рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.

Численность кровососущих насекомых напрямую зависит от состояния водоемов. Комары размножаются, откладывая яйца в стоячую воду, например, лужи, болота.

«На праздничных выходных мы выезжали на пойму Оби в районе Барнаула – в этом году река не сильно разлилась. Поэтому временных стоячих водоемов, столь любимых комарами и необходимых им для размножения, практически нет. Это хороший знак для людей – возможно, комаров будет не так много, как в прошлом году», – отмечает Татьяна Антоненко.

Со второй декады мая погода в Алтайском крае резко переменилась – на смену жаре пришло похолодание до 0 градусов с дождями, а местами даже снегом. Но расстраиваться не стоит, ведь такие условия способствуют тому, что комаров летом будет меньше

«Если холодная погода продержится неделю или две, то ситуация будет еще более позитивной. Это касается жителей Барнаула. Тем, кто живет в районах, подвергшихся подтоплению этой весной, повезло меньше. Большое количество луж приведет к увеличению численности комаров в этих местах», – говорит Татьяна Антоненко.

Чтобы было меньше комаров на участке, надо избавиться от всех открытых водоемов – засыпать лужи, накрыть бочки, чаще менять воду в бассейне. Кровососы летят на запах пота и углекислый газ, поэтому более привлекательным для них будет человек, который активно двигается и потеет. Прохладный душ в жаркий день поможет стать более незаметным для комаров. А при выборе репеллентов надо внимательно читать состав. Они должны содержать ДЭТА (диэтилтолуамид). В составе спрея или мази его должно быть не менее 28%, иначе средство будет неэффективным. Далеко не все баллончики, которые продаются в магазинах, обладают такой степенью защиты.

Напомним, ранее энтомолог, доктор биологических наук и профессор Людмила Комарова прокомментировала, что пока довольно сложно прогнозировать численность комаров, так как погода в последние годы ведет себя непредсказуемо, но допустила, что насекомых может быть чуть меньше по сравнению с предыдущими годами. Также Комарова отметила, что в связи с потеплением климата на территории Алтайского края появляются новые виды. К примеру, в 2025 году в регионе замечали полосатых тигровых комаров, которые являются переносчиками японской лихорадки и лихорадки Денге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждать ли рекордного нашествия? Сколько комаров будет на Алтае летом 2026 года

Последние годы погода ведет себя непредсказуемо, а именно климат влияет на комариную «армию» (подробности)