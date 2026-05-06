Общество
Эксклюзив kp.ru
6 мая 2026 8:30

Ждать ли рекордного нашествия? Сколько комаров будет на Алтае летом 2026 года

Последние годы погода ведет себя непредсказуемо, а именно климат влияет на комариную «армию»
Совсем скоро от комаров по вечерам придется прятаться

Весенняя погода по-настоящему радует, но вместе с теплом и ярким солнцем в Алтайском крае уже появились комары. По словам читателей «КП»-Барнаул», пока что речь идет о небольшом количестве, но совсем скоро от комаров по вечерам придется прятаться! Ждать ли нам этим летом рекордного нашествия насекомых и когда именно наступит пик их активности – в материале «Комсомолки».

Как рассказала выдающийся алтайский энтомолог, доктор биологических наук и профессор Людмила Комарова, сказать точно, ждет ли нас комариное лето, довольно сложно – погода в последние годы ведет себя непредсказуемо.

«Сейчас у нас и увлажнения достаточно, и температура высокая – это благоприятные условия не только для сельскохозяйственных растений, но и, в первую очередь, и для кровососов. Комары будут, но, может, не в таком количестве, как в прошлом году», - отмечает ученая.

По словам эксперта, если аномальное тепло сохранится, то уже к началу июня начнется то самое «звонкое» лето. Лишь после вылета стрекоз насекомых станет меньше.

К слову, власти городов активно борются с кровососущими – общественные территории обрабатываются. Становятся популярными и частные обработки, для этого владельцы усадеб приглашают различные компании.

Также Людмила Комарова отметила, что в связи с потеплением климата на территории Алтайского края появляются новые виды. К примеру, в 2025 году в регионе замечали полосатых тигровых комаров, которые являются переносчиками японской лихорадки, лихорадки Тенге и так далее.

«Тот же коронавирус никуда не исчез. Если комариха насосала кровь больного, то она может перенести заболевание другому человеку», - подчеркнула Людмила Комарова.

Для защиты от насекомых советуют использовать репелленты, носить плотную одежду и использовать специальные сетки на окнах.

