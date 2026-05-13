Юрий Фролов любил жизнь, любил путешествия. Фото: Владимир Колтыгин

9 мая на Алтае простились с 59-летним погибшим парапланеристом Юрием Фроловым. На кладбище в селе Кулунда было более двухсот человек. Многие пришли проститься с уважаемым земляком сразу после парада Победы.

Погибшего в селе знают как отзывчивого человека, ответственного предпринимателя (производителя мебели), хорошего семьянина, спортсмена, путешественника, увлеченного полетами дельтапланериста.

Вечерняя трагедия

Трагедия случилась 7 мая. По официальной информации мотопланерист оказался на территории, где полеты были не разрешены и врезался в ЛЭП. Были сумерки, около 22-00.

«Когда мне позвонили и сказали, что разбился дядя Юра, тот самый который однажды катал меня и других знакомых на мотодельтаплане, я была в шоке, - рассказывает Мария, жительница краевой столицы. - Это же профессионал, который летал уже много лет. Веселый, доброжелательный. У меня есть видео, где мы летим- одно из самых любимых в архиве. Недавно дядя Юра «крыло» себе новое купил, подарок такой себе сделал к 60-летию, которое в сентябре должно быть…»

«Был из тех, кто просто любит жизнь»

Юрий Фролов был одним из участников клуба парапланеристов «Пегас», который в Кулунде организовал Владимир Колтыгин, настоятель храма. Вот уже более десяти лет священник сам летает на парапланах, совмещая хобби со службой в церкви.

После трагедии, со слов батюшки, он не спал почти трое суток, а в ночь на 10-е, уже после похорон сделал ролик о погибшем товарище.

В душевном видео мы видим Юрия улыбающегося, обаятельного. Играющего на гитаре, путешествующего на байке в горах, летящего на мотопараплане. Есть кадр, от которого мурашки: Юрий заправляет свое «крыло» и рядом подпись красным от автора ролика: «Жизни оставалось два часа…»

Видео Владимира Колтыгина Ролик, посвященный Юрию Фролову

За кадром звучит песня «Беспечный ангел» Арии: «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, Любит праздники и громкий смех, Пыль дорог и ветра свист…»

«Хороший он, добрый человек был, из тех, кто мало говорил, много делал, – рассказывает священник. На производстве, которое он организовал, Юрий и сам трудился - мебель грузил, развозил. И скромный очень был, добрые дела свои не афишировал. К примеру, детишкам воскресной школы каждый раз без напоминаний подарки новогодние делал, в обустройстве летнего лагеря мне помогал много лет. И еще факт был. Я думаю, сейчас уже можно об этом рассказать: однажды он помог, когда мы строили часовню на мемориале Победы. Купил купол, заказав в Барнауле. И просил не говорить некому, вот такой непубличный, скромный».

О причинах трагедии и батюшка, и другие друзья Юрия кратко ответили: «человеческий фактор».

«После полетов над разрешенными полями Юрий оказался вечером в неразрешенном месте, плюс позднее время, плохая видимость, плюс усталость, свершилось то, что случилось…» - грустно размышлял один из друзей погибшего.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

