Снег в мае - привычное явление для жителей Сибири

Жители некоторых районов Алтайского края и Республики Алтай проснулись 13 мая посреди настоящей зимней сказки – выпавший накануне снег ненадолго вернул ощущение Нового года. Кадрами заснеженных дворов и деревьев очевидцы делятся в соцсетях.

Напомним, что накануне алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение. Вчера, 12 мая, и в ночь на 13 мая весенняя погода сменилась зимними холодами – порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а вместе с дождем выпал и снег. Местами даже наблюдались гололедные явления.

Фото: Владимир Литуев

В Республике Алтай довольно много снега выпало на Семинском перевале, однако для данной точки на карте снег посреди весны или даже в летнее время – привычное явление. Не сильно удивились снегу и жители Алтайского края:

«Почти всегда в мае бывает снег. На цветение черёмухи»

«В Тальменке тоже зима вернулась!»

Фото: Владимир Литуев

Особенная красота утром 13 мая ждала жителей села Туманово Солонешенского района – там пухляк облепил деревья, которые еще накануне были зелеными. Кадрами поделилась подписчица паблика Barnaul22 Светлана.

Скриншот поста в паблике Barnaul22

«Фраза «не май месяц» заиграла новыми красками»

«Шел 103-й день февраля».

К слову, погода заставила понервничать тех, кто успел высадить растения в открытый грунт. Остается надеяться, что посадки пережили холода:

«Какой неприятный сюрприз произошёл с нашей погодой! Сейчас вышел на улицу, а у меня под ногами - трава хрустит. Натурально, как будто по снегу иду! Тут надо уточнить, что ещё вчера вечером, когда я выходил на улицу, то под ногами, на крыльце, уже был ледок! И я чуть не поскользнулся! – пишет один из подписчиков паблика «Инцидент Барнаул». – Но, конечно же, больше всего, я переживаю за свои помидорки, которые уже давно сидят в земле, в теплице <…> Хоть бы выжили!»

В ближайшие дни в Алтайском крае сохранится прохладная погода. 13 мая преимущественно без осадков, но местами в предгорьях во второй половине дня возможен небольшой дождь, без снега. Температура днем – от +9 до +14 градусов. 14 мая будет чуть холоднее – до +13 градусов. Местами по краю возможны небольшие осадки в виде дождя.

Майская метель в Барнауле

