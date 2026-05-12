Кажется желтой или кроваво-красной. Когда наблюдать суперлуние в 2026 году

Бывает, что Луна на небосклоне выглядит необычайно большой и яркой. Красивое и завораживающее астрономическое явление называется суперлунием и случается всего три-четыре раза в год. Преподаватель колледжа Алтайского госуниверситета, математик, физик-астроном Максим Лапыгин рассказал, что такое суперлуние, влияет ли оно на наше самочувствие и природные процессы и когда барнаульцы в 2026 году смогут наблюдать очередные явления большой Луны.

На 30% ярче

«Наш спутник движется по эллиптической орбите, и суперлуние – это когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Земли и Луны, то есть с перигеем», - объясняет ученый.

В это время Луна выглядит на 30% ярче и примерно на 14% больше в диаметре, чем при прохождении самой удаленной точки - апогея. Его еще называют микролунием, так как Луна в эти дни выглядит меньше обычного.

В моменты суперлуния Луна кажется оранжевой или даже кровавой. Но это только кажется. По словам Максима Лапыгина, цвет никак не связан с явлением суперлуния.

«Все дело в атмосфере Земли и положении Луны относительного горизонта. Если она находится низко, то представляется оранжевой, желтой или даже кроваво-красной. Связано это с явлением рефракции (преломлением, - прим. ред.) световых лучей в атмосфере Земли и состоянием самой атмосферы».

Влияние большой Луны

Некоторые утверждают, что чувствуют приближение суперлуния. Однако научного обоснования этому нет. На самочувствие в эти моменты могут влиять, например, перепады атмосферного давления или магнитные бури.

Что касается влияния на природные процессы, то суперлуние не провоцирует землетрясений, извержений вулканов, потопов и т. д. Единственное заметное воздействие – на приливы: в дни суперлуния они могут быть на несколько сантиметров выше.

Когда наблюдать

В этом году суперлуние уже было 3 января. А те, кто не успел полюбоваться астрономическим явлением, смогут сделать это в ноябре и декабре.

Как рассказал ученый, второе суперлуние в 2026 году ожидается 24 ноября (Бобровая Луна). А третье — 24 декабря (Холодная или Рождественская Луна).

Таким образом, в 2026 году суперлуние случится три раза.

