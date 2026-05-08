8 мая в Барнауле во второй раз прошла масштабная патриотическая акция «Вальс Победы». В сквере «Взлётный», парке «Изумрудный» и Центральном парке развернулись театрализованные представления, танцы и интерактивы для жителей. Организаторы — городской комитет по делам молодёжи и Алтайский государственный институт культуры — постарались воссоздать атмосферу победного мая 1945 года.

Как сообщили в администрации Барнаула, прохожих встречали девушки в платьях, стилизованных под моду сороковых годов. По сюжету представления, они с нетерпением ждали вестей с фронта.

Кульминацией стало появление парней в военной форме на настоящем автомобиле 1940-х годов. Как сообщили организаторы, ретро-машину для акции предоставило руководство Железнодорожного вокзала. Под песню фронтового шофёра пары начали танцевать вальс под знаменитые композиции, такие как «Тучи в голубом» и «Майский вальс».

После выступления студентов института культуры, которые исполнили подготовленные номера, артисты стали приглашать на танец всех желающих. Зрители всех возрастов с радостью откликались на приглашение и кружились в вальсе вместе с молодёжью.

«Очень волнительно находиться здесь, я сама ребёнок войны. Как только слышу песни военных лет, вижу все эти костюмы, то буквально бежит мороз по коже», — поделилась впечатлениями Маргарита Ситникова, представительница «серебряного» возраста. Она отметила, что очень рада видеть молодёжь на таких мероприятиях.

В акции приняли участие около 80 студентов института культуры. Для них это не только творческое выступление, но и важная часть патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

