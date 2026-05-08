День Победы в Барнауле 9 мая 2026: мероприятия в парках, театрах, музеях

Встретить 9 Мая можно по-разному: пройти в «Бессмертном полку» с портретом прадеда, попробовать свои силы в казачьей фланкировке или послушать пронзительные истории бойцов СВО в театре драмы. В этом году Барнаул подготовил десятки локаций. А чтобы вы не запутались в расписании, «Комсомолка» собрала мероприятия в парках, театрах и музеях в один путеводитель.

Парки: ремесла, животные-герои и фланкировка шашкой

Если хочется интерактива и прогулок на природе, городские парки подготовили плотную программу:

«Центральный». Гулянья продлятся с 11:00 до 21:00. В полдень на сцене выступит театр «Звенящая капель», затем национальные объединения края представят программу «Многонациональная Победа». Из необычного: в 16:00 кинологи алтайского техникума покажут мастер-класс по дрессуре, а в 19:00 хиты прошлых лет в рок-обработке сыграет кавер-группа «Зи-Зи поп».

«Изумрудный». Праздник охватит сразу четыре площадки. У визит-центра ровно в 11:00 задаст тон оркестр Росгвардии, после чего эстафету перехватят театральные и хореографические студии. В амфитеатре с утра и до вечера будут идти спектакли и концерты, а на малой сцене в 15:00 покажут трогательную постановку «Дети войны». Любителям экшена стоит прийти к 13:00 на зеленый пляж: алтайский клуб фланкировки казачьими шашками проведет показательную тренировку, а бойцы ВТК «Штурм» поделятся навыками на открытом мастер-классе по военно-тактической подготовке.

«Лесная сказка» (парк и зоопарк). В зоопарке с 12:00 до 14:00 (по обычному входному билету, – прим. ред.) проведут особые экскурсии о подвигах животных в годы войны и организуют творческие мастер-классы. В самом парке с полудня заработает площадка клуба «Академия клинка»: инструкторы покажут, как стрелять из лука, метать саперные лопатки и обращаться с шашкой. В 16:00 откроется караоке с военными песнями, а на сцене до самого вечера будут выступать театральные и вокальные студии.

«Арлекино». С 10:00 утра здесь развернется ярмарка мастеров. К 17:00 посетителей начнут угощать солдатской кашей и раздавать Георгиевские ленты, параллельно запустив тематический проект «О мире, о Победе, о весне...»

Музеи, театры

Праздник зайдет и на культурные площадки. В Музее военной истории (пр-кт Комсомольский, 73Б) за символический билет (80-150 рублей) гости увидят реальную военную амуницию от клуба «Колеса истории». В 11:30 и 15:00 инструкторы проведут мастер-классы по сборке и разборке оружия.

ГМИЛИКА (ул. Толстого, 2) подготовил сразу две программы. В 13:00 здесь расскажут, как выживало искусство в суровые 40-е, на просветительской встрече «Музы не молчали: культура Алтая в годы Великой Отечественной войны». А в 14:00 стартует экскурсия, посвященная истории краевого театрального искусства 1920–1980-х годов. Стоимость билета на каждое мероприятие – 160 рублей, а для льготников – 80 рублей.

«Горная аптека» (ул. Ползунова, 42) ставку сделала на живую музыку. В 13:00 местный хор исполнит песни военных лет под аккомпанемент фортепиано, а в 19:00 за атмосферу праздничного вечера будет отвечать баянист Александр Бердников. Для гостей ресторации вход на оба выступления свободный.

В Театре драмы (ул. Молодёжная, 15) в 17.30 покажут документальный спектакль-вербатим «А в доме солдата ждут» (билет – 400 рублей). В основе постановки – реальные истории жителей Алтайского края, которые находятся в зоне СВО, и тех, кто их ждет дома.

В театре кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41) в 18:30 начнется спектакль «Дневник ленинградской школьницы». За 300–550 рублей зрителям предлагают совершить путешествие на трамвае сквозь страшные дни блокады Ленинграда. В основе сюжета лежит реальная биография 11-летней Тани Савичевой. Постановка расскажет о силе духа народа и вере.

Кстати, за душевными песнями стоит заглянуть в Университетский дворик АлтГУ. В 11:00 там начнется праздничная концертная программа «В память о той весне».

