Заморозки и снег. Какие сюрпризы преподнесет майская погода в Алтайском крае

В предгорьях может выпасть майский снег

Новая неделя начинается для жителей Алтайского края с похолодания. Причем температура может опустится до отрицательных значений, а местами и вовсе пройдет снег. Май в этом плане всегда готов преподнести сюрпризы. О том, чего ждать от погоды в ближайшие дни, сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Температура воздуха пойдет на понижение. Всю неделю районы Алтайского края будут находится под влиянием антициклона, в атмосферные вихри которого будет заходить холодный воздух Арктики. Температура самых низких значений достигнет к середине недели, во вторник и среду. В эти дни в ночные часы ожидается от +4 до -3 градусов в воздухе. У почвы температура может быть еще ниже», - рассказывает синоптик.

Кроме того, есть вероятность, что в предгорных районах местами ночью 12 и 13 мая выпадет снег. На остальной территории региона осадков не ожидается. Днем температура будет повыше – от +6 до +11 градусов.

«Дальше постепенно температура пойдет на повышение. Насколько быстро потеплеет будет зависеть от того, насколько у нас задержится антициклон», - говорит специалист.

Сервис Гисметео обещает, что уже к выходным, 16 и 17 мая, дневные температуры перевалят за отметку в +20 градусов.

