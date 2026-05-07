Виктор Томенко высадил деревья в рамках акции «Сад памяти»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присоединился к акции «Сад памяти». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Макс».

За всё время проведения этого мероприятия в регионе высадили около 8,5 миллиона деревьев. Вклад внесли все 31 лесничество края, а также добровольцы.

7 мая местом проведения акции стало Бобровское лесничество в Первомайском районе. Там высадили три тысячи сеянцев на участке площадью около гектара. Губернатор пообщался с участниками — школьниками и даже совсем маленькими воспитанниками детского сада, которые тоже помогали в работе.

Некоторые старшеклассники рассказали главе региона, что планируют поступать в Алтайский аграрный университет и хотят связать свою жизнь с сохранением природных богатств края. Виктор Томенко отметил, что эта работа всегда будет востребована. Леса занимают около четверти всей территории Алтайского края, включая уникальные ленточные боры, которые являются настоящим сокровищем региона и всей страны.

Губернатор поблагодарил всех участников за неравнодушие, бережное отношение к природе и любовь к родной земле.