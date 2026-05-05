Случайный отскок и рекорд по штрафам. Барнаулец Свечников набрал первый результативный бал в Кубке Стэнли этого сезона

Первое звено Свечникова пока не особо результативно, но команда справляется.

Хоккеист Андрей Свечников продолжает борьбу за Кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнз». В начавшемся втором раунде наш нападающий наконец-то отметился первым результативным балом и отличился количеством набранных минут штрафа – подробнее в материале «КП»-Барнаул».

Пас коньком

Соперником «Каролины» во втором раунде Кубка Стэнли стал клуб «Филадельфия Флайерз». Первую встречу соперники провели 3 мая. И «Каролина» победила в овертайме со счетом 3:0, а Андрей Свечников отметился первым результативным балом в этом плей-офф.

При счете 2:0 шайба попала в конек Андрею и отскочила к партнеру по команде - Джарвису. Тот отдал пас Логану Станковену, поразившему ворота. Так пусть и случайно, но в забитом голе Свечников поучаствовал.

В итоге первый матч «Каролина» забрала спокойно, а в команде заговорили о возможной победе в Кубке.

«У нас есть цель, и это самое важное. Конечно, мы должны к ней прийти, а это значит, что нам нужны победы, так что мы их добьемся. Это командная работа», - говорил после игры вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен.

Вторая игра и рекорды штрафов

Вторая игра серии между командами прошла сегодня. В этот раз «Филадельфия» смогла перевести встречу в овертайм, но там снова победу добыла «Каролина». Итоговый счет игры 3:2.

Андрей Свечников провел на льду суммарно более 20 минут, но в этот раз остался без результативных действий. А вот штрафов он набрал на 6 минут – 3 удаления с малым штрафом. Два из них за игру высоко поднятой клюшкой и одну за задержку соперника клюшкой. Но, к счастью, эти удаления соперник реализовать не смог.

Интересную статистику в связи с этими штрафами приводит портал Sports.ru. Оказывается, что за карьеру во всех матчах плей-офф Кубка Стэнли у Свечникова набралось 99 минут на скамейке штрафников. И по этому показателю он вышел на 11 место среди всех россиян, которые играли в НХЛ. Но с другой стороны, чтобы попасть в этот не очень приятный топ, нужно выходить в плей-офф и играть в нем.

