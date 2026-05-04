День Победы в Барнауле 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Барнауле 9 мая 2026 году отметят с парадом, шествием Бессмертного полка, концертами и салютом. Публикуем полную программу праздника, расписание мероприятий.

Программа на площади Советов на День Победы в Барнауле 9 мая 2026

По традиции официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10.00 часов на площади Советов состоится парад. В торжественном прохождение войск Барнаульского гарнизона примут участие 22 парадных расчета. Напомним, что генеральная репетиция состоится 7 мая.

Сразу после парада проедет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени, и также начнется шествие «Бессмертного полка». Участники с фотографиями своих героев пройдут по нечетной стороне проспекта Ленина, вдоль трибун на площади Советов, до улицы Димитрова. Напоминаем также, что принять участие можно и в онлайн-акции Бессмертного полка.

В 13.00 на центральном проспекте города стартует краевой легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Программа на набережной Оби и в парке «Центральный» на День Победы в Барнауле 9 мая 2026

В этом году основной праздничной площадкой станет набережная реки Оби. Здесь в 11.00 начнется региональный спортивный фестиваль «Сила Победы». С 16.00 и до самого вечера перед жителями и гостями города будут выступать местные коллективы с концертами. В 22:00 над акваторией Оби прогремит салют Победы.

Парк культуры и отдыха «Центральный» также станет одной из главных площадок празднования Дня Победы в Барнауле. С 11:00 до 21:00 здесь пройдёт насыщенная праздничная программа.

Программа в районах на День Победы в Барнауле 9 мая 2026

Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

В Железнодорожном районе с 09.15 (пл. Победы, 1, пр. Социалистический, 103, пр. Социалистический, 109, пр. Социалистический, 126) заработают творческие площадки «Барнаул — город трудовой доблести».

В Ленинском районе в 17:00 в парке «Арлекино» стартует проект «О мире, о Победе, о весне».

В Индустриальном районе в 12:00 в парке «Лесная сказка» начнется программа «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты!», а вечером в 20:00 — программа «Одна на всех — Победа!».

В Октябрьском районе в 18:00 в сквере Германа Титова пройдет программа «Согреем памятью сердца».

В Центральном районе перед ДК «Южный» в 12.00 начнется программа «Была весна, весна Победы!».

В этих же локациях в каждом районе краевой столицы в 22.00 прогремит праздничный салют.

