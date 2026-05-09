Их осталось 18 человек - самых стойких, самых храбрых Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Их осталось всего 18 человек. Самые стойкие, самые храбрые. Живые нити, связывающие наше поколение с той страшной и великой эпохой - последние солдаты Великой Отечественной. Те, кто видел войну не в кино, а в реальной жизни. Кто хоронил товарищей в промерзшей земле и верил в Победу, когда, казалось, не осталось сил. Годы идут, и неумолимое время забирает их одного за другим, превращая живых героев в гранитные памятники и строчки в учебниках истории. В День Великой Победы «Комсомолка» публикует истории участников Великой Отечественной войны, которые дожили до 81-й годовщины. Прочитать первую часть можно по ссылке.

Антонида Козлова

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 99 лет

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», почетное звание «Ветеран труда», медаль «Почетный гражданин города».

Антонида Козлова Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Антонида Константиновна родилась в 1927 года в Бийском районе. В 1943 году, окончив 7 классов, поступила в медицинское училище на фельдшера, где проучилась всего год.

«В разгар войны никто не мог сидеть, сложа руки. Мы вместе со студентками медучилища тоже решили отправиться на помощь нашей армии. Собралось нас 47 девушек, кому-то было 18 лет, а я себе прибавила три года, чтобы точно взяли на фронт. Следующим днем нас погрузили в вагоны и отправили на Сталинградский фронт. Обучили выявлять немецкие самолеты и передавать информацию советским летчикам для воздушной обороны. Потом наше войсковое подразделение несколько раз перебрасывали, так я попала в Румынию. Там сформировали специальные отряды для разведки и связи, которые были рассредоточены по местности. По звуку и скрежету мы научились определять приближающуюся военную технику как свою, так и вражескую, и молниеносно передавать данные разведки в штаб. Один за другим наши места дислокации рассекречивались и уничтожались врагом. Считаю, что мне повезло остаться в живых» - рассказывала ветеран.

После войны вернулась на Алтай, но успела поработать и в Хабаровском крае, и на Севере. В браке воспитала двух дочерей. В Барнауле работала в АО «Учхоз Пригородное».

Проживает с семьей дочери. У Надежды Павловны пять внуков и уже 14 правнуков.

Евгения Лысвей

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы, 105 лет

Награды: Орден Почета, Орден «Отечественной войны I степени», медали «За оборону Советского Заполярья», «За доблесть и отвагу»; юбилейные медали: «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы», «60 лет Победы», «70 лет Победы», «75 лет Победы»; почетные грамоты и благодарности, звание «Почетный гражданин города»

Евгения Лысвей в молодости Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Евгения Алексеевна родилась в 1921 году в многодетной семье на Дальнем Востоке. После 10 классов образования была отдана замуж в деревню Ижоры. В 1938 году с мужем переехала в Ленинградскую область в Сойкинский район на стройку. По указу Сталина эвакуирована с первых дней войны на станцию Косколово в Коми АССР.

Первый муж женщины был военным врачом, которого она видела в последний раз за несколько дней до войны, когда тот уходил на погранзаставу. Утро 22 июня 1941 года Евгения Алексеевна встретила дома с двухнедельным ребенком на руках. Во время эвакуации малыш не выжил.

Попав в партизанский лагерь, стала обучаться военному делу. В январе 1942 года была призвана в Советскую Армию в состав 426-ой отдельный зенитный артиллерийский дивизион разведчицей. В сентябре 1943 года в числе 18 девушек и 15 парней была переведена в 156-й Зенитный артиллерийский батальон.

Евгения Лысвей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

После окончания войны уехала в Молдавию, работала делопроизводителем. Затем работала в Казахстане, Якутии, где встретила второго супруга – шахтера. Лишь в 90-х переехал в Барнаул, где проживает ее дочь.

У Евгении Алексеевны двое детей, восемь внуков, семь правнуков.

Петр Медведенко

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы, 99 лет

Награды: орден «Отечественной войны 2 степени», медали «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За заслуги в труде», юбилейные медали, звание и медаль «Почётный гражданин города».

Петр Медведенко Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Петр Михайлович родился в 1927 году в Топчихинском районе. В шесть лет потерял обоих родителей, воспитывался бабушкой. С десяти лет начал работать в колхозе: пас коней и возил сено.

В августе 1944 года Пётр попал в Краснознамённую Амурскую флотилию, в дивизион № 94 в Хабаровске, а позже был приписан на гвардейский корабль «Сун-Ят-Сен». Сражался против японских милитаристов. В конце 1945 года его вместе с сослуживцами списали на берег. После войны охранял склады боеприпасов и военного имущества, а также сопровождал железнодорожные составы с военными грузами.

В Барнауле начинал стрелочником на железнодорожной станции, затем трудился составителем поездов. Магистрали посвятил больше 30 лет. На пенсии устроился мастером в промышленное предприятие железнодорожного транспорта, где проработал ещё несколько лет.

Живет с дочкой. Есть внуки и правнуки.

Геннадий Окороков

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 100 лет

Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», орден «Отечественной войны 2 степени», памятная медаль «Почётный гражданин города».

Геннадий Окороков. Фото: пресс-секретарь краевого Совета ветеранов Татьяна Кузьмина

Геннадий Федорович родился в 1926 году в Мордовии. Когда началась война, ему было 15 лет, учился в техникуме на механика. В январе 1943 года был определен в школу младших командиров в Подмосковье, где готовили командиров отделений, заместителей командиров взводов.

После учебы был направлен стрелком-радистом на 3-й Украинский фронт для участия в Ясско–Кишеневской операции, летал на знаменитом ИЛ-2. Принимал участие в ряде важных операций: Будапештская, Балатонская, Секешфехерварская операции, а затем взятие Болгарии, Румынии, Австрии.

Геннадий Окороков. Фото: пресс-секретарь краевого Совета ветеранов Татьяна Кузьмина

Окончил Мордовский государственный институт по специальности «биолог». В 1974 году приехал в Барнаул к семье – у него на тот момент уже были дочка и сын. Работал в городских школах, а также вел занятия по начальной военной подготовке.

У Геннадия Федоровича три внука и пять правнуков.

Дмитрий Поздняков

Участник ВОВ, инвалид 1 группы, ветеран труда, 99 лет

Награды: Орден «Отечественной войны II степени», юбилейные медали, звание и медаль «Почётный гражданин города».

Дмитрий Константинович родился в 1927 году в Краснодарском крае. В 1941 году поступил в техникум на электротехническое отделение, но учиться не пришлось. В 16 лет ушел добровольцем на фронт, прибавив себе пару лет в военкомате.

Дмитрий Поздняков Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Был отправлен на Северо-Кавказкий фронт в 116-ый стрелковый корпус 431-го батальона связи. Воевал один год два месяца, а в 1942 году его как несовершеннолетнего отправили домой. В декабре 1945 года был призван в ряды Советской Армии, прослужив до 1951 года.

В 1953 году начал работать геологом в Омской промысловой геофизической экспедиции. Одновременно работал и учился в Грозненском нефтяном институте. До 1982 года работал в геофизической экспедиции «Восток-Буровод».

Есть двое детей – дочь и сын, два внука и один правнук.

Григорий Симак

Участник Великой Отечественной войн, 99 лет

Награды: медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», медаль Жукова, многочисленные юбилейные медали «За победу в Великой Отечественной войне», медаль «За долголетний добросовестный труд», звание «Почетный гражданин Тальменского района».

Григорий Семёнович родился в 1926 году в Омской области. Когда началась война, на фронт ушли отец и два брата, а Григорий Семёнович, будучи еще школьником, стал работать на комбайне вместо среднего брата.

Григорий Симак Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В 1943 году ушел на фронт: сначала курсантом Красноярского 34-го мотострелкового полка, затем 19-го учебного танкового полка в Нижнем Тагиле. В марте 1945 поступил на формирование в 55-ю танковую бригаду Первого Украинского фронта. Во время Берлинской операции был командиром орудия танка Т-34. После был отправлен на охрану санбата. Прошел Чехословакию, помогал наводить порядок в Австрии. Лишь в 1950 году приехал на Алтай к брату, который переехал сюда из Омской области. Здесь же встретил свою будущую жену.

В 1981 году пришел в военизированную охрану МПС.

Николай Шерстобитов

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы, 98 лет

Награды: Медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «XXX лет Советской Армии и флота», юбилейные медали, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города»

Николай Шерстобитов Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Николай Макарович родился в Косихинском районе. Окончил 7 классов, после окончания школы работал два года лесником, а в ноябре 1944 года его призвали на службу в армию. Четыре месяца провел в Красноярском учебно-стрелковом полку, больше года – в Омском военно-пехотном училище. К тому времени закончилась Великая Отечественная война. В звании сержанта его отправили на Сахалин.

Николай Шерстобитов Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

«Очень хотелось домой, поэтому я отказался от сверхсрочной службы. Добирался на Алтай поездом, потом, из Барнаула до Рассказихи – на пароходе, а оставшиеся 24 километра до родной Петровки шел пешком», - вспоминал Николай Макарович.

В день его возвращения он встретил свою будущую жену и предложил ей пожениться. В браке родились два сына. 35 лет своей жизни Николай Макарович посвятил лесному хозяйству.

После смерти супруги в 2022 году переехал в Барнаул. Есть два внука и четыре правнучки.

Иван Щанкин

Инвалид Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 99 лет

Награды: Орден «Отечественной войны II степени», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города»

Иван Леонтьевич родился в Амурской области. В 1930 году семья перебралась на Алтай. С четырех лет Иван помогал матери в колхозе. До войны успел окончить 4 класса школы. О начале войны узнал в поле. В 1942 году начал учиться на комбайнера, а затем был отправлен в колхоз. В ноябре 1943 года получил повестку.

Иван Щанкин Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

«Из Новосибирска нас новобранцев отправили на восток, а не на запад, где шли ожесточенные бои. Встали на станции Соловьёвск, по которой проходила граница с Монголией. Вначале 1944 года отправили на границу с Японией, готовить оборонительные рубежи: копать окопы, строить блиндажи, доты, дзоты. На лошадях снаряды к минометам доставляли. В начале августа 1945 года часть получила приказ о полной боевой готовности. Наш батальон двинулся к границе с Японией. В общей сложности прошагали 1200 км, до Желтого моря оставалось 40 км. 2 сентября остановились на привал, а 3 сентября объявили победу (над Японией, - прим. ред.)».

Иван Щанкин Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В запас Иван Леонтьевич ушел спустя пять лет. После приехал в Барнаул и устроился на завод «Трансмаш», затем – на «Моторный завод» и, наконец, на «Вагоноремонтный завод», где проработал до пенсии. В браке с супругой воспитал двух дочерей и сына.

У Ивана Леонтьевича один внук, три внучки, три правнука и две правнучки.

Андрей Юраков

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 3 группы, 98 лет

Награды: Юбилейные медали, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города», знак «20 лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации»

Андрей Сергеевич родился в 1927 году в Угловском районе. Окончил школу в 1942 году и устроился лесником на место отца в Ракитовский лесхоз, где проработал до 1944 года.

В 1945 году был призван в Красноярское училище курсантом, в 35-ый учебный стрелковый полк. В апреле 1945 года командирован в Канск в школу военных переводчиков восточных языков: изучал японский, корейский, китайский, английский языки. После этого был направлен в Барнаул в военное пехотное училище, которое расформировали.

Андрей Юраков Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В 1950 году демобилизовался, вернулся домой и отправился на работу в Чарышский лесхоз, а затем перевелся в Озерский Леспромхоз. В сентябре 1974 года был избран председателем Новоозерского сельского совета.

В мае 2019 года переехал в Барнаул. У ветерана трое детей, пять внуков, пять правнуков.

