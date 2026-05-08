Одна пошла в партизаны в 10 лет, другой в 16-ть заменил отца и стал бухгалтером колхоза: истории участников Великой Отечественной войны, доживших до 81-й годовщины Победы

Мария Денежкина поступила в медицинский техникум, но фельдшером стать не успела - началась война. Фото: тг-канал Виктора Томенко

Их осталось всего 18 человек. Самые стойкие, самые храбрые. Живые «нити», связывающие наше поколение с той страшной и великой эпохой - последние солдаты Великой Отечественной. Те, кто видел войну не в кино, а в реальной жизни. Кто хоронил товарищей в промерзшей земле и верил в Победу, когда, казалось, не осталось сил. Годы идут, и неумолимое время забирает их одного за другим, превращая живых героев в гранитные памятники и строчки в учебниках истории. В преддверии Дня Великой Победы «Комсомолка» рассказывает об участниках Великой Отечественной войны из Барнаула, которые дожили до 81-й годовщины.

18 участников Великой Отечественной войны проживают в Барнауле. Инфографика: Александр Коровниченко

Макар Астанин

Участник Великой Отечественной войны, инвалид I группы, 97 лет

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», звание «Почётный гражданин города», медаль «За освоение Целинных и залежных земель», почетные грамоты, знаки «Ударник пятилетки», «За безаварийную работу».

Макар Астанин Фото: АКЗС.

Макар Панкратьевич родился в 1928 году в Алтайском районе. Зимой 1941 года его отец ушел на фронт, принимал участие в обороне Ленинграда и погиб в 1944 году на правом берегу Десны. А Макар Панкратьевич после окончания семи классов в возрасте 14 лет пошел работать в колхоз. Был призван в ряды Советской армии, служил в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР. Принимал участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника, по ликвидации националистического подполья («лесные братья») на территории Белоруссии, Латвии, Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Во время одной из ночных операций был ранен, получил контузию.

После лечения и выписки был направлен в школу младших командиров. В звании младшего сержанта вернулся в свою воинскую часть и продолжил службу командиром стрелкового отделения. В июне 1950 года был назначен инспектором-кинологом, а в январе 1952 года был уволен в запас в звании старшего инспектора. После демобилизации переехал в Кемеровскую область, окончил курсы шоферов и устроился на автобазу. В июне 1954 года женился, в браке родились два сына. В 1961 году переехал с супругой и детьми в Казахстан, где продолжил работать водителем и принимал участие в хлебоуборочных компаниях по уборке зерна с полей, принимал активное участие на стройках-пятилетках.

В настоящий момент живет в Барнауле с семьей сына. У ветерана уже четыре внука и шесть правнуков!

Дмитрий Бурнышев

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 1 группы, 98 лет

Награды: два ордена «Отечественной войны», медаль «За Победу над Японией», звание и вручена «Почётный гражданин города».

Дмитрий Бурнышев Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Дмитрий Ермилович родился в 1927 году в Пермской области. До войны работал помощником киномеханика. В ноябре 1944 года получил повестку на фронт и был отправлен на учебу в Сумское артиллерийское училище имени М. Фрунзе, которое эвакуировали в Ачинск. В конце апреля недоучившихся сержантов в срочном порядке отправили на восток, где ожидали нападения Японии. Демобилизовался только в 1951 году, прослужив шесть лет после окончания войны с Японией в одной из частей под Владивостоком.

После войны уехал в Кемеровскую область и устроился на работу киномеханником, а затем стал шахтером – этой профессии он посвятил больше 50 лет. Вместе с супругой воспитал троих детей. С 2020 года проживает в Барнауле у дочки. У ветерана пять внуков и пять правнуков.

Николай Гачачко

Инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда, инвалид 1 группы, 99 лет

Награды: орден Красной Звезды, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города»

Николай Гачачко Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Николай Фомич родился в 1926 году. На службу был призван в ноябре 1943 года с Быстроистокского Райвоенкомата Алтайского края, имеет воинское звание – красноармеец. Награжден Орденом Красной звезды. В 1944 году попал на Ленинградский фронт пулеметчиком. В Выборге его группа попала в засаду, получил ранение. После лечения был переброшен на Второй Украинский фронт. Прошел пешком через Белоруссию, Польшу, Чехословакию до Германии. Затем Австрия, Венгрия. Вернулся домой лишь в 1950 году и устроился на Меланжевый комбинат, где всю жизнь проработал мастером в ткацком цеху.

Проживает в Барнауле с дочерью.

Сергей Гончаров

Участник Великой отечественной войны, инвалид 2 группы, 99 лет

Награды: Ордена отечественной войны I и II степени, медаль «За победу над Японией», звание и медаль «Почётный гражданин города».

Сергей Гончаров Фото: Антон Червяков. Перейти в Фотобанк КП

Родился в 1927 году в деревне Красногорского района в многодетной семье. До войны работал косарем, занимался сапожным делом. В 17 лет был призван в ряды Советской Армии. Из Бийска новобранца отправили в Канск, где он полгода учился на младшего командира. В 1945 году молодой солдат Гончаров был направлен на Дальний Восток, где получил распределение в минометную часть, где шла основательная подготовка к наступлению на Маньчжурию, захваченную японцами.

После победы над Японией служил в Кировабаде. Весной 1951 года вернулся в Горно-Алтайск, с 1952 года работал в милиции в должности водителя спецавтомобиля для перевозки заключенных. Более 30 лет отдал службе в органах внутренних дел, но и на пенсии продолжал работать водителем.

Вместе со своей супругой вырастил сына и дочь. Переехал в Барнаул, чтобы быть поближе к дочке и ее семье. У Сергея Ивановича три внука и четыре правнука.

Мария Денежкина

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 102 года

Награды: Медали: «За боевые заслуги», орден «Отечественной войны II степени», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», звание и медаль «Почетный гражданин Алтайского края»

Мария Денежкина. Фото: тг-канал Виктора Томенко

Мария Максимовна родилась в Пензенской области в 1923 году. В 15 лет переехала в город Чимкент Казахской ССР. Поступила в Чимкентский медицинский техникум, но фельдшером стать не успела - началась война. В 1942 году была призвана в армию. Училась на курсах радисток в Москве. На фронт была отправлена в 1942 году и попала в 5-й отдельный полк связи 1-й Гвардейской Армии. Три года она обеспечивала связь между штабом и передовой. Прошла Украину, Закарпатье, Польшу и Чехословакию, Победу встретила под Прагой.

«В сформированной роте из ста человек было только 12 девушек. Радиостанции средней и большой мощности устанавливали на автомобили, которые двигались следом за наступающими частями и обеспечивали закодированную связь штаба с частями Армии. В каждом экипаже было четыре радиста, начальник радиостанции и водитель», - рассказывала сама Мария Максимовна.

После войны устроилась рабочей на плодоовощной комбинат, затем окончила полугодовые курсы бухгалтеров, работала статистом и экономистом. В Барнауле живет с 1975 года. У Марии Максимовны двое внучек, одна правнучка.

Александр Дороганов

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 101 год

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, два ордена Красной Звезды, многочисленные медаль, заслуженный юрист РСФСР, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города».

Александр Дороганов Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Александр Михайлович родился в 1925 году в Краснощековском районе Алтайского края. Учился в школе, когда началась война. В 16 лет заменил отца, который ушел на фронт, занял должность бухгалтера колхоза. В 1943 году окончил военные курсы и был призван на фронт. Прошел бои от Смоленска до Кёнинсберга. Получил три ранения. Войну закончил командиром пулеметного взвода 67-го гвардейско-стрелкового полка 22-й гвардейской дивизии. В 20 лет побывал на Красной площади на Параде Победы.

После демобилизации вернулся в Алтайский край. В 1947 году начал службу помощником оперуполномоченного в органах внутренних дел Новосибирской области, затем окончил Высшую школу МВД СССР и в 1966 году перевелся в Алтайский край, где 15 лет прослужил в должности заместителя начальника УВД крайисполкома по оперативной работе. Затем 30 лет работал в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова.

В настоящее время проживает с семьей дочери.

Иван Журавлев

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 98 лет

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», звание и медаль «Почётный гражданин города».

Иван Журавлев Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Иван Митрофанович родился 7 октября 1927 года в Волчихинском районе. До войны окончил четыре класса и пошел работать в колхоз. В 1944 году в возрасте 17 лет призван на военную службу в 354-й отдельный батальон морской пехоты на остров Русский, далее в 1945 году принимал участие в войне с Японией, затем до мая 1951 года продолжил службу, ушел в запас матросом. После демобилизации вернулся на родину, работал трактористом в колхозе, а затем в лесхозе.

С супругой воспитал двух дочерей. В 1970 году переехал с семьей в Барнаул. У Ивана Митрофановича три внука и два правнука.

Леонид Иванов

Участник Великой Отечественной войны, 100 лет

Награды: медаль на «Победу над Германией», почетное звание «Ветеран труда», памятная медаль «Почетный гражданин города»

Леонид Федорович родился в 1926 году в Троицком районе. Окончил 10 классов в сельской школе, а затем поступил в Новосибирский авиационный техникум. На службе в армии узнал о начале войны, служил телеграфистом-связистом.

Леонид Иванов. Фото: altkprf.ru

После войны в 1952 году вернулся в Троицкий район, в семье родилось две дочери. Трудился секретарем в комсомольской организации, затем занимал должность директора Троицкого интерната, а позже стал руководителем Троицкого технологического техникума.

Проживает с дочерью. У ветерана трое внуков.

Татьяна Ищенко

Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, имеет статус «Дети войны», 94 года

Награды: орден «Отечественной войны II степени», юбилейные медали, звание и памятная медаль «Почётный гражданин города»

Татьяна Петровна родилась в 1932 году в многодетной семье в Витебской области. До войны окончила 4 класса. С 1942 года Витебская область была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Родители погибли во время войны. С 10 лет Татьяна стала связной в партизанских отрядах. В составе различных групп выполняла опасные задания и передавала важную информацию в отряд.

Татьяна Ищенко Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В 1945 году, в условиях послевоенной разрухи, попала в детский дом в городе Полоцке. Лишь в 1949 году родственник забрали ее в Ленинград. Окончила пищевой техникум, а затем попала на предприятие «Спиртпром» в Новосибирске. В дальнейшем получила назначение на Змеиногорский спиртзавод, где проработала начальником цеха 15 лет. Вместе с мужем воспитала двух сыновей.

Одно время проживала в Белоруссии, а затем приехала в Барнаул, где устроилась на ликероводочный завод и работала там до пенсии.

В настоящее время проживает с семьей сына. У Татьяны Петровны трое внуков и шесть правнуков.

Информация предоставлена администрацией Барнаула в ответ на запрос «Комсомольской правды»-Барнаул».

