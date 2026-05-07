«Бесы и дьявол обходят человека, носящего цветок при себе»: что за сон-трава растет на Алтае и правда ли, что она помогает против рака

Официально цветок называют прострелом, но есть и другие названия

Природа уже вовсю готовится к лету – там, где еще пару недель назад лежал снег, уже вовсю зеленеет трава. Среди первых весенних цветов, распустившихся в полях – сон-трава, или прострелы, которые очень часто путают с подснежниками. Младший научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада, кандидат биологических наук Владимир Зайков в разговоре с пресс-службой АлтГУ рассказал, почему цветы получили такое название и какие у них есть особенности.

От белого до фиолетового

Вы наверняка встречали это растение в дикой природе – крупные цветки с рассеченными листьями и длинными белыми волосками. По словам ученого, официально цветок называют прострелом, но есть и другие названия - сон-трава, сон-дрема, стреляно, ветроцвет, ургулька (ургуй) и даже сибирский подснежник.

«Настоящие подснежники относятся к роду Galanthus и в Сибири в диком виде не встречаются. В быту подснежниками называют разные растения, которые цветут рано, после схода снега. К ним относятся не только прострелы, но, например, адонис весенний (Adonis vernalis), медуница мягкая (Pulmonaria mollis) и ряд других раннецветущих растений», - говорит Владимир Зайков.

Сон-травой растение зовут в связи с его внешним видом – цветки будто поникшие, дремлющие. Кроме того, настой или сухую траву цветка приверженцы народной медицины нередко используют как успокоительное средство.

Всего в Алтайском крае можно встретить пять видов прострелов – одни имеют фиолетово-синие цветы, другие – белые, желтоватые. Произрастают растения в разных районах, в том числе в окрестностях Барнаула на опушке сосновых лесов, в степях по каменистым склонам и так далее. В Красную книгу региона включен лишь один вид – P. campanella, который находится только в одном месте, а всего по России охраняют 22 вида прострелов, так как многие из них являются эндемиками и произрастают на крайне ограниченной территории.

Многие выращивают прострелы на своих садовых участках. Размножается растение с помощью семян, но пересадки переносит плохо. Поэтому большинство попыток выкопать цветок и принести на свой участок не заканчиваются успехом.

Ядовитый, но полезный

Прострел, как и многие лютиковые растения, является ядовитым. В официальной медицине его не используют, но в народной медицине оно пользуется популярностью из-за успокаивающего и отхаркивающего эффектов. Некоторые используют средство для лечения кожных заболеваний. В традиционной медицине Китая применяют высушенный корень растения, так как на этапе доклинических исследований была неоднократно доказана его противоопухолевая активность, поэтому в перспективе прострелы могут использовать для создания лекарств против онкологии.

«Но, еще раз предостерегаю, что прострелы – ядовитые растения, их строго запрещено принимать без присмотра врача, и лучше просто любоваться ими весной», - подчеркнул спикер.

Кстати, с цветком связывают несколько легенд. Одна из них объясняет, почему у цветка такие резные, рассеченные листья. Раньше они были широкими и большими. Однажды изгнанный из рая Сатана спрятался за этими листьями от архангела Михаила. Архангел метнул в убежище громовую молнию и прострелил листья насквозь.

В народе приписывали и магические свойства прострелам. По словам Владимира Зайкова, считалось, что «бесы и дьявол обходят человека, носящего цветок при себе, за 12 верст». Цветок применяли для того, чтобы отогнать порчу и защитить дом. А если цветок положить под подушку, то человек якобы сможет увидеть свою судьбу или получить ответ на вопрос, который его волнует.

