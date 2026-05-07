В День Победы будет ветреная погода Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы, 9 мая, для жителей Барнаула и Алтайского края запланировано огромное количество торжественных мероприятий: возложение цветов, парад, концерты. Почти все они пройдут на открытом воздухе, поэтому один из главных вопросов – какой будет погода в Барнауле на 9 мая 2026 года.

Согласно прогнозу Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День Победы в регионе еще будет стоять жаркая погода, но возможны дожди и грозы. Уже в ночь на 9 мая в отдельных районах пройдут грозы.

Днем 9 мая на территории Алтайского края термометры покажут от +26 до +31 градуса. В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов. Вероятность кратковременных дождей и гроз сохранится и днем, но опять же – местами. На Барнаул осадки могут выпасть во второй половине дня.

День Победы обещает быть достаточно ветреным. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, но порывы могут достигать скорости 17-22 метра в секунду.

Напомним, что в Барнауле День Победы по традиции начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10.00 часов на площади Советов состоится парад. Затем по площади проедет колонна ретроавтомобилей военного времени, и начнется шествие «Бессмертного полка». В 13.00 на центральном проспекте города стартует краевой легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». С 11:00 начнется мероприятия на набережной Оби, до самого вечера перед жителями и гостями города будут выступать местные коллективы с концертами. В 22:00 над акваторией Оби прогремит салют Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Победы в Барнауле 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий