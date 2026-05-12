Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков пропустит первую половину летнего сезона

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков признался журналистам, что пропускает первую половину летнего сезона, потому что у него другие планы.

«Я не буду стартовать в первой половине сезона, у меня на это время есть другие планы, связанные с моим участием в медиапроектах, о которых пока не могу ничего говорить, – рассказал Шубенков ТАСС. – Скорее всего, буду заявляться на соревнования, начиная со второй половины июля».

Что именно это будут за проекты, спортсмен наотрез отказался рассказывать. Но, несмотря на некую занятость, личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов добавил, что Сергей продолжает тренироваться.

Судя по календарю соревнований, легкоатлет пропустит Международный турнир «Мемориал Знаменских» 5 июня в Москве, а также традиционный «Забег по Никольской» 6 июня. А вот на вторую половину июля намечен чемпионат России. По всей видимости, Шубенков метит именно туда.

Напомним, в последний раз алтайский спортсмен принимал участие в официальных соревнованиях в конце августа 2025 года. Тогда он занял первое место в финале серии «Королева спорта», а немногим ранее также стартовал на чемпионате России.

Сергей Шубенков уже много раз размышлял на тему завершения профессиональной карьеры. Конечно, в истории немало примеров, когда легкоатлеты продолжали показывать высокий результат даже в более взрослом возрасте. Но как признается сам барьерист, есть некоторые проблемы со здоровьем хронического характера, которые регулярно напоминают о себе. Но самое главное – отсутствие международных соревнований. Это убивает мотивацию к улучшению своих показателей. И Шубенков в этом не одинок. Многие его коллеги признаются, что состязаться в пределах одной страны не интересно.

В этом году Сергей сделал упор на повышение собственной медийность. Зимой он стал участником телепроекта «Ледниковый период». В партнерши ему досталась российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева – достаточно опытная спортсменка. На ее спортивном счету победа в чемпионате России в 2023 году, два «серебра» на главном турнире страны в 2024 и 2025 годах. Также она является бронзовым призером ЧР-2022.

На фоне остальных участников Сергей выделялся очень сильно, потому что до настоящего момента вообще не имел опыта катания на коньках. Тем не менее, он показал очень достойный результат и не один раз получил от судей высокую оценку.

А в апреле Шубенков стал приглашенной звездой на просветительском марафоне общества «Знание» в Астрахани.

«Нравится мне общаться с молодёжью в таком виде - каждый раз убеждаюсь, что зумеры у нас нормальные... ну, насколько это возможно», - признался спортсмен.

