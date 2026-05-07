Выплаты, зубопротезирование, коммуналка: какие льготы получают ветераны в Алтайском крае

Для ветеранов и приравненных к ним лицам предусмотрен ряд льгот

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает около 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, компенсация ЖКУ, бесплатный проезд и помощь с газификацией. Подробнее о мерах поддержки рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Осталось всего 44 ветерана

Непосредственно участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Алтайском крае осталось совсем мало – всего 44 человека.

Кроме того, 98 человек в Алтайском крае награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 101 житель – бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

К категориям, приравненным к ветеранам, относятся 638 вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 1942 труженика тыла.

Ежемесячные федеральные выплаты

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также для вдов инвалидов и участников войны меры поддержки предусмотрены Федеральным законом № 5-ФЗ «О ветеранах». Как пояснила Наталья Оськина, Социальный фонд России предоставляет этим категориям граждан ежемесячные денежные выплаты.

Региональные выплаты

Для тружеников тыла социальная поддержка осуществляется в соответствии с краевым законом № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов». За счёт бюджета Алтайского края им положена ежемесячная денежная выплата. Кроме того, труженики тыла имеют право на бесплатное зубопротезирование и скидку при приобретении лекарств.

Компенсация за жильё и коммунальные услуги

Органы социальной защиты населения предоставляют всем ветеранам и приравненным к ним компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Размер компенсации составляет 50 процентов.

Льготы на проезд в общественном транспорте

Ветеранам Великой Отечественной войны (за исключением вдов участников и инвалидов ВОВ) ежегодно выдают именной проездной билет. Он даёт право на бесплатный проезд всеми видами общественного транспорта.

«Также в пределах муниципальных районов – автомобильным транспортом внутрирайонного сообщения на территории Алтайского края. В 2026 году выдано 80 единых годовых проездных билетов», – отметила Наталья Оськина.

Вдовы инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла имеют право приобрести проездной билет на проезд в общественном транспорте в пределах того муниципального образования, где они проживают.

До 100 тысяч рублей на газификацию

В Алтайском крае право на льготную газификацию имеют инвалиды и участники ВОВ, «блокадники», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла, а также «дети войны». Размер поддержки составляет до 100 тысяч рублей.

Обеспечение жильём ветеранов

Как сообщила Наталья Оськина, в период с 2010 года по настоящее время в Алтайском крае жильём обеспечены 8082 ветерана Великой Отечественной войны, которые нуждались в улучшении жилищных условий. На эти цели было направлено 8,1 миллиарда рублей.

