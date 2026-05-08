Дачный сезон на Алтае начался с травм от болгарок и бензопил

Впереди очередные трехдневные майские праздники. Минздрав региона предупреждает: будьте бдительны! В предыдущие выходные с 1 по 3 мая в травмпунктах краевой столицы отмечено резкое увеличение количества пострадавших при неосторожной работе с электро- и бензоинструментами.

Наблюдения в очереди

«2 мая в травмпункт БМСП №1 была долгая очередь, - рассказала «Комсомолке» Наталья, жительница Барнаула. - Я пришла туда в 14-00 после укуса собаки, которую подвыпивший хозяин не просто выпустил из ворот, а еще и натравливал. В тот же день я, кстати, и в полицию обратилась».

В очереди, по словам Натальи были и пожилые, и молодые люди, сломавшие руку или ногу, или подвернувшие и вывихнувшие ногу, мотоциклист после падения, люди, как и она, с укусами, кто- то еще.

«Двигалась очередь очень медленно. Народ ворчал, при этом никто не упрекал самих травматологов, понимая, какая у них нагрузка. Могли бы, наверно, и добавлять им помощников из больницы в выходные», - размышляет Наталья.

Пока пациентка ждала приема, в травмпункт прибывали очередные пострадавшие.

«Конечно, всем очередникам хотелось уже получить первую помощь и отправиться домой, но, когда мы увидели садовода, которого привезли с раной от бензопилы, мы тут же без разговоров пропустили его вперед. Дедуля держался героически «Ничего, мол, врачи зашьют, и будет порядок», - рассказывает женщина.

Следом за пораненным дедом в травмпункт привезли еще и молодого человека, травмированного болгаркой. И вновь, по словам Натальи, все остальные безоговорочно пропустили его вперед. В итоге, по словам женщины, она, просидев несколько часов, ушла домой, не зайдя к врачу

«Моя рана была хоть, и страшноватая, но не рваная», - объяснила она.

Цифры

«С 1 по 3 мая в травмпункт краевой клинической больницы скорой медицинской помощи обратились 197 человек с различными травмами, включая переломы верхних и нижних конечностей, растяжения, вывихи. Из них 48 пациентов с открытыми ранами, полученными при неосторожной работе с бытовым электро- и бензоинструментом на садовых участках» - сообщили «КП-Барнаул» в пресс-службе Минздрава региона.

В травмпункт БСМП № 2 за эти же дни было 127 обращений. По наблюдениям травматологов, преобладали укусы собак, клещей, раны, полученные при строительстве (болгарки, гвозди), было и несколько ожогов.

