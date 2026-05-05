Зуд, сыпь и волдыри. Что делать при ожоге от борщевика

Борщевик - крайне ядовитое растение

Борщевик растет как сорняк, и наткнуться на него случайно на даче довольно легко. Растение очень ядовито и при воздействии солнечного света его сок вызывает на коже ожоги. Что делать при контакте с борщевиком, рассказала дерматолог, главврач Алтайского краевого кожно-венерологического диспансера Аннетта Айбазова.

Ожог от борщевика – мина замедленного действия. Соприкасаясь с кожей, ничего не подозревающего человека, растение сначала не оставляет видимых следов. Но спустя некоторое время под воздействием ультрафиолета начинается зуд, на коже появляются покраснения, а через несколько часов или дней – волдыри с жидкостью.

Первое, что нужно сделать при ожоге – скрыть пораженный участок от солнца.

«После необходимо сразу же промыть кожу водой, принять антигистаминный препарат, нанести средство от ожогов, например, пантенол, бепантен», – советует Аннетта Айбазова.

Дерматолог предупреждает, что ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри. Это может привести к инфицированию. Они сами сойдут со временем, если их не трогать. Если площадь поражения большая, сыпь распространяется по телу, поднимается температура, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

«В некоторых случаях пациенты после ожогов от борщевика попадают в инфекционные отделения, когда организм теряет слишком большое количество жидкости из-за ее скопления в волдырях. К счастью, такие случаи встречаются редко», – рассказывает врач.

Чтобы случайно не соприкоснуться с борщевиком во время работ на даче, рекомендуется надевать перчатки и одежду с длинным рукавом.

