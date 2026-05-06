Прощание с экс-солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым прошло 6 мая

6 мая в Барнауле простились Юрием Жучковым, рок-музыкантом, экс-солистом группы «Земляне». Легендарному музыканту было 67 лет. Он умер внезапно 2 мая.

Пришедшие его проводить друзья говорили, что Юрий в последние дни был на позитиве, на здоровье не жаловался. Как выяснилось, 1 мая музыкант переезжал в свою старую квартиру, переносил с соседом тяжелые вещи. Радовался возвращению в знакомое жилье, говорил, что нашел подработку в боулинг-центре, ничего не предвещало плохого. А после вышел покурить и стал задыхаться…

«У него с молодости были проблемы с астмой, когда мы были на гастролях, старались не нагружать его инструментами, - рассказывал один из музыкантов группы «Граффити», с которыми Юрий Жучков работал после возвращения в Барнаул.

Напомним, что в «Землянах» Юрий пел шесть лет с 1986 года - после того, как в Ташкенте его заметил звукорежиссер группы Владимир Киселев, оценив талант и тембр голоса молодого музыканта. Именно Юрий Жучков солировал с легендарной группой в Сопоте в 1988 году. На этом фестивале певец выступал в специальном сценическом пиджаке весом 27 кило, сшитом из металлических чешуек и камней. Рассказывали, что из-за него после концертов он падал без сил от чудовищной усталости. Именно Жучков понравился как солист Пьеру Кардену, который приглашал группу к себе в Париж.

Ваза рядом с гробом не вмещала цветы. Рядом сидел Ян, сын Юрия, прилетевший из Израиля. Мама Яна Марина погибла в авиакатастрофе 25 лет назад. Ее имя есть на стеле в Новосибирске среди других погибших 4 октября 2001 года, когда самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Новосибирска в Тель-Авив, был ошибочно сбит ракетой украинских ПВО над Черным морем.

Среди пришедших проститься было много мужчин-музыкантов в возрасте за пятьдесят. При этом все они удивительным образом напоминали растерянных мальчишек в своих рокерских футболках Кто-то рассказывал, как Юрий Жучков собирался на реку через недельку, не успел…

На улице «плыла» жара, и некоторым пришедшим на прощание седым музыкантам и дышать было сложновато. Но когда вынесли гроб, духоту воздуха взорвали громкие прощальные аплодисменты.

Похоронили фронтмена группы «Земляне» Юрия Жучкова на Михайловском кладбище Барнаула.

