«Фирменный хрипловатый голос». В Барнауле простятся с экс-солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым

Музыкант Юрий Жучков. Фото Андрея Долженко

2 мая на 68-м году жизни умер барнаульский рок-музыкант, бывший солист знаменитой группы «Земляне» Юрий Жучков.

Восхитился сам Пьер Карден

В «Землянах» Жучков выступал шесть лет с 1986 по 1992 год. Аплодисменты музыкантам звучали в Европе, Азии, Африке, на Кубе и т.д. Именно «Земляне» стали первой советской группой, победившей на Дрезденском фестивале в Германии.

«Когда группу приглашали за границу, ценили именно голос Жучкова, фирменный хрипловатый, - рассказывает музыкант Андрей Долженко, - а в Союзе хиты «Трава у дома» и другие чаще пел Сергей Скачков, поэтому его в стране знают больше».

А вот когда 1989 году сверхуспешную российскую группу «Земляне» пригласил для выступлений в своем театре в Париже великий кутюрье Пьер Карден, там был покоривший тембром голоса наш земляк. Выступления в «Театре Пьера Кардена» по замыслу мастера были организованы совместно с участием звёзд русского балета.

«За экспрессивность Карден назвал группу «Восточным Экспрессом», - писали СМИ. Под этим названием «Земляне» выступали после некоторое время, к примеру, на фестивале «Монстры рока СССР» в Череповце. Имидж группы в то время меняется, и основным вокалистом становится Юрий Жучков. В таком виде группа играет до осени 1992 года, а когда вновь пытается вернуть себе старое название - «Земляне», коллектив окончательно распадается и прекращает своё существование.

Барнаул и «Граффити»

В 2008 году в интервью «Атмосфере» Юрий рассказал, что после распада группы он захотел домой в Барнаул, где с 2003 года он работал с группой «Граффити».

Юрий Жучков и группа "Граффити" (афиша)

«Я горжусь, что я работал тогда с ним в профессиональной команде, - рассказывает музыкант Андрей Долженко, один из участников группы. -Приведу маленький пример. Однажды на день города мы играли перед сольным концертом французского певца кумира восьмидесятых, Ф.Р. Дэвида. После того как отыграли, подходит директор его, знакомится, Дэвид, говорит, после вашего блистательного выступления выходить боится. Потом и сами музыканты подошли знакомиться, не скрывая восхищения. «Граффити» была команда с живой музыкой на самом высоком уровне».

«Рок - это сама жизнь»

«Помню мы вместе с Юрием (я тогда был в театре «Калейдоскоп») работали на модном корпоративе в девяностых. Пересеклись, я удивился, что это он вернулся, - вспоминает певец Виталий Гасаев. - Для нас звездой он был - солист «Землян»! Потом уже в городе встречались. Когда я был под-шафе в ту пору, Юра мне все говорил: «Виталька, что ты делаешь, столько народу погибло из-за водки этой. Тебя ведь знают в городе, говорят: «Видели Гасаева пьяным». Стыдил меня. Потом встречаемся, я говорю: «Вот правильно ты говорил, я завязал, дела в гору пошли». А Юра в то время развязал…У каждого были свои периоды в жизни и не самые простые. При этом он всегда оставался и профессионалом с большой буквы и человеком хорошим. Еще он всегда ценил местных музыкантов, говорил, что они фору дадут столичным. А на вопрос, почему выбрал рок, отвечал: «Рок - это сама жизнь».

Прощание с Юрием Александровичем Жучковым состоится 6 мая с 12.30 до 14.00 в траурном зале №1 по адресу: Барнаул, ул. Титова 9.

