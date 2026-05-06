490 жителей Алтайского края пострадали от клещей

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 490 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

В целом с начала сезона активности клещей от них пострадали 719 человек. В десяти случаях у пострадавших подозревают заболевание сибирским клещевым тифом, у одного есть подозрения на иксодовый боррелиоз.

«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания в 17% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6,6% – вирус клещевого энцефалита», – добавляют в управлении.

Пациенты, пострадавшие от зараженных клещей, получают профилактическое лечение.