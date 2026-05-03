В Алтайском крае за сутки потушили 140 пожаров

Значительная часть пожаров пришлась на возгорания сухой травы и мусора

В Алтайском крае 2 мая пожарные подразделения совершили 140 выездов. Значительная часть из них пришлась на возгорания сухой травы и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В селе Чернавка Бурлинского района горел частный ангар. К моменту прибытия первых расчётов строение было полностью охвачено огнем. Пожарным удалось справиться с пламенем на площади около 680 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали пять человек личного состава и две единицы техники.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил монтажа электрооборудования.