НовостиПроисшествия3 мая 2026 7:02

В Алтайском крае за сутки потушили 140 пожаров

Большинство возгораний связаны с палом сухой травы и мусора
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Значительная часть пожаров пришлась на возгорания сухой травы и мусора

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Алтайском крае 2 мая пожарные подразделения совершили 140 выездов. Значительная часть из них пришлась на возгорания сухой травы и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В селе Чернавка Бурлинского района горел частный ангар. К моменту прибытия первых расчётов строение было полностью охвачено огнем. Пожарным удалось справиться с пламенем на площади около 680 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали пять человек личного состава и две единицы техники.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил монтажа электрооборудования.