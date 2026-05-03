2 мая в Барнауле прошел крупнейший в Сибири танцевальный фестиваль «Солнечный бал». Свои номера представили около 650 участников. На сцене выступили не только профессиональные спортсмены, но и любители. Возраст танцоров – от 3-летних малышей до 60-летних мужчин во фраках. Но самое сильное впечатление оставляют те, кто ломает стереотипы: танцы на инвалидных колядках и выступления детей с синдромом Дауна. Судьи фестиваля не смотрят на диагнозы и возраст. Они оценивают только на танец - его технику, красоту и, конечно, ту самую харизму, которая делает человека свободным.

«Наш фестиваль многогранен. Самое главное здесь - господин танец. На фестивале уже 17 лет подряд собираются люди, которые в него влюблены», - с улыбкой говорит организатор Лариса Любивая.

«Вырви глаз» больше не в моде

«Солнечный бал» - это не только танцы, это еще и про красоту.

От изобилия и красок костюмов здесь кружится голова! Кстати, оказывается у бальных костюмов есть свои тренды.

«Сейчас яркие неоновые оттенки ушли. В моде нежные тона, особенно в европейских танцах. И бум на русский стиль! Как работают наши модельеры - это поразительно. А еще перья - лично я их обожаю! Сейчас в нарядах используют самые разные перья – от страуса до петуха», - рассказывает Лариса.

А вот мужчины могут выдохнуть: строгие фраки постепенно уходят в прошлое:«Парни сейчас могут выйти в "бананах" – и это уже норма!» - говорит организатор.

Что касаемо макияжа, то сценический образ – это почти всегда «боевой» раскрас!

«В судействе есть такая позиция как "имидж". Даже если у тебя прекрасная техника, но ты вышел на сцену не стриженный, а лицо не выражает эмоций - баллы могут снизить. Внешний вид, музыкальность, энергия - всё должно быть в гармонии», - объясняет Лариса.

И да, автозагар - это необходимость на таких фестивалях.

«Безумно яркий латиноамериканский костюм, но если ты при этом белый - безобразие. Это тоже часть образа!»

Держим форму

Разумеется, каждый танцор должен следить за своей формой.

- Кому надо сидеть на диетах - сидят. Кому-то хватает нагрузки. Но мышечную массу мальчикам приходится прокачивать отдельно, - говорит Лариса.

- А если ребенок набирает вес, ругаете? – спрашиваю.

- Конечно, ругаю. Но ругаю в таких случаях родителей!

О цифровизации

А теперь немного о цифровизации, которая добралась и до бальных танцев.

«Мы осваиваем программы для постановщиков. И еще очень мощная проблема сейчас - авторские права на музыку, приходится активно её обрабатывать», - делится Лариса Любивая.

Любовь, расставания и ленивые таланты

В бальных танцах, как в жизни, есть место драме. Вы же замечали как смотрят друг на друга партнеры? Кажется, что там такие страсти кипят…

«Романтические отношения между партнерами? Редко. Очень редко. То, что вы видите - это профессиональная работа», - признается Лариса.

А если любовь все-таки случается, это чаще в минус: «Когда пара расстается, вы теряете хороших танцоров. В одном коллективе они уже не смогут находиться».

Талант или труд

Главный вопрос, который волнует всех родителей: «А что, если у моего ребенка нет таланта?» На этот счет у Ларисы мнение , под которым подпишется любой тренер в мире:

«Самые яркие звезды - это далеко не самые талантливые. Это самые трудолюбивые и целеустремленные. Потому что таланты - они в основном ленивые».

Когда гаснут софиты

Фестиваль завершен. Гаснут софиты. Смолкает музыка. 650 уставших, но счастливых участника разъезжаются по домам. А что чувствует в это время главный человек фестиваля?

«Знаете, самые скучные люди на отдыхе - это те, кто работает в концертной индустрии. Это про меня. Самое главное после такого - тишина, одиночество, спокойствие, природа. Очень хочется побыть одному, чтобы восстановить свои силы», - честно признается Лариса Любивая.

Но потом она снова улыбается и добавляет то, ради чего все это и затевается:

«У нас впереди много планов, ведь в следующем году коллективу «Лариса» исполняется 35 лет! Те люди, которые приняли танец как часть души, остаются танцорами на всю жизнь. Сколько бы им лет не было. Это навсегда. И это точно про счастье».

Солнечный бал-2026 Фото: Олег УКЛАДОВ.

