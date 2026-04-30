Программа ансамбля «Огоньки» - «Русская сюита» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 апреля, в Барнауле состоялась долгожданная премьера новой концертной программы ансамбля «Огоньки» - «Русская сюита».

Программа приурочена к Году единства народов России. Она оказалась настолько масштабной, что премьеру пришлось перенести на сцену краевого театра драмы.

Над постановкой работал балетмейстер из Санкт-Петербурга Надежда Калинина. У нее впечатляющий послужной список. Она является лауреатом всероссийских фестивалей и конкурсов.

«Новая работа известного балетмейстера-постановщика – это многосоставное и многокрасочное художественное полотно, объединенное темой национальной идентичности», – говорят в ансамбле.

За основу Надежда Калинина решила взять музыку великих русских композиторов 19-20 веков. Открывают программу хореографические сцены на музыку Римского-Корсакова, Б. Тищенко, Чайковского и Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве». Именно это произведение содержит в себе призыв к единению Руси.

Вокальные коллективы алтайской филармонии рассказывают о славных победах наших предков через великое произведение Сергея Прокофьева «Александр Невский». Также в программу вошли хореографические зарисовки на музыку Мусоргского, Чайковского и Щедрина.

В финале сюиты на сцене появляется «Корона Российской империи».

Во втором отделении зрители смогли увидеть лучшие номера ансамбля, входящие в основной репертуар.

«Программа объединяет глубинное прошлое и настоящее, напоминает о значении исторической памяти и важности сохранения русской самобытности как национального достояния государствообразующего народа», - убеждены авторы постановки.

