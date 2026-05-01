Первомайский митинг Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня по всей стране отмечается Праздник весны и труда. Традиционно в Барнауле в этот день проходит митинг на площади Советов и в Нагорном парке. Самые яркие фотографии этого события – в материале «КП»-Барнаул».

Празднование Первомая в Барнауле началось с шествия и митинга, которые провели профсоюзные организации на площади Советов. В этом году акцию проводят под лозунгом «Солидарность трудящихся – единство страны».

По проспекту Ленина прошли трудовые коллективы региона, профсоюзные объединения, студенческие трудовые отряды, политические партии и обычные горожане. Участвовали в праздничном мероприятии и ветераны организаций. Шествие финишировало на площади Советов, где состоялся митинг. Многие пришли не только коллективом, но и привели с собой семьи, детей. Участники митинга были одеты в яркие костюмы. Традиционно было много флагов и плакатов, самый популярный: «Мир, труд, май!».

«Искренне поздравляю вас от всего депутатского корпуса с праздником труда и мира! С праздником единения всех трудящихся! Сегодня очень непростое время. Но сегодня как никогда человек труда делает все для того, чтобы наша страна выстояла и процветала. Это самое главное. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые передают свой опыт, который с нами в строю. В этот день я хочу пожелать всем вам и вашим семьям здоровья, успехов и, конечно же, скорейшего нам мира!» – обратилась к участникам митинга председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

На 1 мая запланированы были в краевой столице и другие мероприятия. Прошло возложение цветов к стеле «Барнаул – город трудовой доблести». Здесь собрались представители власти, промышленники, ветеранские организации, военно-патриотические и военно-спортивные клубы, волонтеры.

«Вы делаете все для того, чтобы связь между поколениями оставалась очень твердой и надежной, и мы были бы спокойны за будущее нашей страны. Сегодня здесь очень много молодых людей, и это замечательно», - обратился к ветеранам и молодежи губернатор региона Виктор Томенко.

«От имени депутатов краевого Законодательного Собрания сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Днем весны и труда. Мы благодарим всех, кто в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу. Мы говорим «спасибо» тем, кто сегодня кует победу и работает во благо развития нашего региона и нашей Родины. Барнаул – это наш дом, город, которым мы гордимся. Каждый вносит достойный вклад в развитие и процветание нашей страны», - сказал Председатель АКЗС Александр Романенко.

