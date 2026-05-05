Что запрещено проносить на День Победы в Барнауле 9 мая 2026: полный список

В полный перечень запрещенных предметов вошло 26 наименований Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Алтайского края рассказали, что запрещено проносить на День Победы в Барнауле 9 мая 2026. В полный перечень вошло 26 наименований. Согласно официальному документу, ограничения на пронос перечисленных ниже предметов, будут действовать на всех мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ниже мы публикуем полный список предметов, которые запрещено проносить или провозить в охраняемые зоны:

1.Взрывные вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, которые ими начинены;

2. Оружие, в том числе для самообороны, а также боеприпасы и спецсредства;

3. Острые колюще-режущие предметы, в том числе холодное оружие или элементы военной формы (кортик);

4. Пневмохлопушки и другие устройства для разбрасывания и распыления разных материалов и веществ, в том числе те, что могут привести к травмам, воспламенению и задымлению;

5. Предметы, которые внешне напоминают запрещенные предметы, их копии и аналоги;

6. Средства для маскировки и предметы, которые затрудняют установление личности;

7. Аэрозольные баллончики, сжатый и сжиженный газ;

8. Пиротехника и разные материалы, которые можно использовать для изготовления пиротехнических изделий или дыма.

9.Твердые вещества, горючее или газ, которые легко воспламеняются;

10. Окисляющие вещества и органические перекиси.

11. Токсичные вещества, химреактивы и бытовая химия;

12. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, в том числе баннеры, флаги, символика и атрибутика, листовки и одежда;

13. Бронежилеты и корсеты, если нет медицинских показаний;

14. Наркотики, психотропные препараты, в том числе в виде лекарств, а также шприцы и иглы для инъекций;

15. Стеклянные, прозрачные пластиковые и металлические контейнеры, бутылки и банки;

16. Любая жидкость в любом объеме, в том числе парфюмерия;

17. Продукты питания (яйца, кетчуп, майонез и т.д.);

18. Алкоголь;

19. Любые животные, кроме собак-проводников с паспортом;

20. Большие предметы (сумма трех измерений которые по длине, ширине и высоте превышает 150 см);

21. Древки для флагов или плакатов любого типа, кроме гибких пластмассовых;

22. Реклама, а также печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания;

23. Техсредства, которые могут помешать охранных мероприятий;

24. Беспилотники и воздушные змеи;

25. Любые сыпучие вещества;

26. Другие опасные вещества и предметы или те, что запрещены к обороту на территории Российской Федерации.

Исключения из списка составляют спички, карманные зажигалки, ножницы для маникюра и пилочка для ногтей, а также инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Барнауле 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

Публикуем полную афишу празднования Дня Победы в Барнауле 9 мая 2026 (подробнее)