Променяла танцы на лед. Как девочка из Белокурихи пробилась в сборную России по хоккею

До 11 лет она занималась современными танцами, а потом заявила родителям, что хочет играть в хоккей. Те долго сопротивлялись, но в итоге уступили. Сегодня 17-летняя Мария Черданцева первой из Алтайского края пробилась в женскую молодежную сборную России. О том, как пробиться в большой спорт из алтайской глубинки, каково девчонке биться в мужском коллективе и почему перспективным юниорам приходится уезжать из родного региона – читайте в материале «Комсомолки».

По хоккейным меркам Мария пришла в спорт поздно – почти до 11 лет занималась танцами. Но перед глазами был пример отца Евгения, который и по сей день играет в хоккей на любительском уровне. Клюшка в итоге победила, хотя первое время спорт и искусство приходилось совмещать. Маша даже сбегала с танцев минут на 10 пораньше ради тренировок на льду, что страшно злило хореографа.

«Я все время хотела попробовать себя в хоккее. Родители долго были против, не разрешали. Но в один прекрасный день получилось их переубедить», – вспоминает Маша.

Начинать пришлось в местном белокурихинском ХК «Факел» у тренера Игоря Тоболя. Отставание от пацанов было приличным, поэтому первые два года ушли на уличные тренировки: летом бегали в футбол, зимой выходили на естественный лед. Именно там она приобрела базовые навыки, а свои первые официальные шаги в спорте сделала на соревнованиях «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Друг семьи Алексей, чей сын играл в одной команде с Машей, вспоминает те времена так: «Горела огромным желанием. Внешне – небольшая, хрупкая девчонка, но в борьбу лезла без страха. Если мальчишки начинали драться, первой шла разнимать».

Сельский трамплин

В 12 лет защитницу позвали в село Бочкари Целинного района. Там как раз построили ледовую арену и собрали пацанов 2010 года рождения. Почему село, а не школа клуба ВХЛ в Барнауле? Все просто: отпускать подростка одного в большой город страшно, а в селе на две тысячи жителей безопасно, тем более что переехала туда Маша вместе с бабушкой. Сюда же припишем тот факт, что местный клуб полностью закрывал финансовый вопрос: питание, школа и поездки на турниры по всей Сибири.

Маша играла с парнями, которые были младше ее на год. Рост в 162 сантиметра не мешал рубиться в силовой хоккей. «У нее очень мощный бросок. Может так прикрыть шайбу корпусом, что на ней висит соперник, а забрать не может», – объясняет Алексей.

Большую роль в становлении хоккеистки сыграла поддержка на местах. «Мы бы хотели выразить огромную благодарность руководству клуба в лице Вадима Петровича Смагина за то, что поверили в Машу и дали ей такой мощный старт как спортсменке», – делятся родители девушки.

Сама спортсменка также считает этот этап ключевым: «В этой команде мы играли на первенстве Сибирского федерального округа. Именно здесь я получила большой игровой опыт».

Урал и вызов в сборную

Со временем толкаться с подросшими парнями стало тяжело, да и в женском хоккее свои правила – жесткие силовые приемы там запрещены. Поскольку на Алтае профильных женских команд нет, семье пришлось искать варианты. Отправили видеонарезку по разным клубам, и Машу пригласили на просмотр в екатеринбургский «Авто-Спартаковец». Тренеру хватило пары тренировок, чтобы оставить сибирячку в команде.

Текущий сезон 2025/2026 она провела в составе команды СКСО (Сборная команда Свердловской области, – прим.ред.), выступающей в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), и взяла бронзу первенства России до 18 лет. В конце апреля пришла главная новость – вызов в учебно-тренировочный лагерь молодежной сборной в Новогорске.

«Эмоции только положительные. Пришло осознание, что одна из небольших целей достигнута, – делится впечатлениями Мария. – День на сборах был расписан поминутно: две тренировки на льду, две в тренажерном зале. Вечером – подробная теория. На пятый день сыграли товарищеский матч против взрослой национальной сборной. Уступили 1:9, но для меня все это в новинку, я в женском хоккее всего первый год».

Билет в один конец

Увы, чтобы расти профессионально, талантливым местным юниорам приходится уезжать.

«В Свердловскую область я приехала, так как в нашем регионе женского хоккея не существует, – говорит Маша. – Да и в целом хоккей в Алтайском крае развит на среднем уровне. Как такового развития во взрослом спорте для ребят нет, поэтому все перспективные игроки покидают край».

Сейчас девушка учится в Уральском государственном колледже физической культуры. Хобби пришлось отложить – все время забирают лёд и учеба. Впереди подписание первого профессионального контракта и попытка окончательно закрепиться во взрослом хоккее. На вопрос о том, в чем главный кайф этого жесткого вида спорта, она отвечает коротко: «Это большие эмоции. Хоккей для меня – это жизнь».

Досье «КП»

Имя, фамилия: Мария Черданцева

Возраст: 17 лет (родилась 7 февраля 2009 года)

Амплуа: Защитник

Команда: СКСО

Рост: 162 см

Сильные качества: мощный бросок, хорошее видение площадки, уверенная игра корпусом, отсутствие страха перед силовой борьбой, высокий игровой интеллект.

