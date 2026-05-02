Дача в придачу. Сколько стоит арендовать участок на Алтае на летний сезон

С приближением лета в социальных сетях и на сайтах объявлений стало появляться все больше предложений по аренде дачных участков. Для тех, кто пока не готов к покупке или хочет просто больше времени проводить на свежем воздухе – это хороший вариант. «КП-Барнаул» ознакомилась с объявлениями и выбрала некоторые из них.

В черте города

Даже в самом Барнауле предостаточно мест, где вы уже будете на природе, но все еще в черте города. Это значит, что на надо тратить много времени на дорогу.

Так, недалеко от новой «Ленты», в СНТ «Ракета» сдается в аренду небольшой дачный домик с участком. На нем можно высадить свою зелень (помидоры, огурцы и т.п.), а также посажена виктория, смородина, малина, крыжовник, яблони, груша. Бонусом идет баня. Есть парковочное место. Рядом расположены магазин, аптека, детский сад, школа. Удобная транспортная развязка даже для того, у кого нет личного автомобиля. Стоимость аренды – 10 тысяч рублей в месяц. Счетчики оплачиваются отдельно. Залог – 5 тысяч рублей.

В поселке Казённая Заимка, в садоводческом товариществе «Озёрное» сдается домик с участком почти в шесть соток. Есть место под грядки, собственные посадки, установлена теплица. Удобства на улице, а вот в доме имеется добротная, но небольшая баня. До дачи ведет асфальтированная дорога. Недалеко расположена остановка общественного транспорта.

Приятным бонусом станет отдых на берегу озера Пионерское. Оно расположено недалеко от участка. Также в непосредственной близости имеется спуск к Оби – этот вариант подойдет для тех, у кого есть лодки или катера.

Стоимость аренды – 15 тысяч рублей в месяц (счетчики включены), залог – 30 тысяч.

В СНТ «Спутник» расположенный вдоль Змеиногорского тракта, сдается небольшая дача с участком в пять соток земли. Он подойдет для спокойного размеренного отдыха на природе.

Добраться до дачи можно как по земле, так и по воде – на территории СНТ есть остановка для теплоходов. Стоимость аренды участка составляет 11 тысяч рублей в месяц. Расход по счетчикам производится отдельно.

В соседнем СНТ «Алтайский Садовод» тоже есть заманчивое предложение: аренда дачного участка за 15 тысяч в месяц с мая по октябрь. На земле имеются посадки: вишня, яблони, малина, смородина и т. д., много цветов, а также место для собственной зелени. Недалеко от огорода расположен лес, речка, магазин со всем необходимым.

Также есть баня. Размер залога составляет 15 тысяч рублей. Владельцы дачи разрешают отдыхать с животными, что тоже является плюсом.

В СНТ «Сибирский Садовод» на Южном тракте сдается достаточно большой (40 кв.м.) дачный домик. Стоимость аренды составляет 12 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость вы получите баню и участок для сезонных посадок или разведения цветов – это, пожалуй, главное требование его владельцев.

«Земля не должна зарастать», - подчеркивают они.

Так что это вариант для тех, кто планирует не просто жарить шашлыки на даче, а целенаправленно готов к работе с посадками. Сейчас на участке есть теплица, виноград, смородина и т.д.

Добраться до дачи можно на личном транспорте или на общественном. Автобусная остановка располагается в пяти минутах от участка.

Вдали от суеты

Если же месторасположения дачи не имеет большого значения, или вы планируете прожить на участке все лето безвылазно, то можно рассмотреть более удаленные от краевой столицы варианты.

На съезде в Бийск, в СНТ «Рассвет», есть предложение по аренде дачного домика за пять тысяч рублей в месяц. Стоимость небольшая, так как, по словам хозяев участка, ему требуются «руки и уход» и тогда получится замечательное место для отдыха от городской суеты и летнего зноя.

В садоводстве «Олеумщик» (также в Бийске) в длительную аренду предлагают небольшой дачный домик с баней и удобствами на улице. Из преимуществ – ровный участок, подготовленный для посадок или просто для отдыха на свежем воздухе. В вашем распоряжении будет целых 12 соток! Рядом располагается живописная роща.

Владелец рассмотрит разные варианты аренды – даже до года или больше. Оплата за сезон составляет 28200 рублей. Из них 12200 рублей – это членские взносы. Возможна оплата частями.

Летний домик за восемь тысяч рублей в месяц сдается в СНТ «Дорожник» (практически в черте Бийска). На участке есть беседка, баня, сарай и туалет. Из посадок – кустарники и плодовые деревья. Разрешен отдых с детьми и животными. Недалеко имеется остановка общественного транспорта.

