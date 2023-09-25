Трое жителей Алтайского края избили полицейского, когда их застали за сбором конопли

Участковый по наводке обнаружил сборщиков конопли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Советском районе Алтайском крае вынесли приговор трем мужчинам, которые собирали коноплю, а когда их застал участковый, избили его. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Участковый отправился по наводке в лес у села Шульгин Лог, где трое мужчин собирали коноплю. В автомобиле у них уже был пакет собранных наркосодержащих растений весом 2,6 кг. Полицейский забрал ключ из замка зажигания автомобиля злоумышленников и хотел вызвать подкрепление на место происшествия. В этот момент сборщики конопли напали на участкового. Двое держали его, а третий выбрасывал собранную коноплю, избавляясь от улик.

Между полицейским и злоумышленниками началась потасовка. В результате участкового сильно избили гаечным ключом. После этого трое мужчин уехали на своем автомобиле. Когда полицейский пришел в себя, он начал погоню и вызвал подкрепление. Через некоторое время автомобиль злоумышленников нашли брошенным в лесу. На нем были сняты номера. Вскоре задержали и самих сборщиков конопли. Двое из них оказались братьями.

Суд приговорил одного из злоумышленников к пяти с половиной годам колонии, а каждого из братьев - к 4 года и 3 месяцам. Приговоры были вынесены по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Также каждый из них должен выплатить пострадавшему полицейскому по 20 тыс. рублей. Двое из преступников ранее уже были судимы по ст. 228 УК РФ.

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