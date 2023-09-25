Студент из Бийска хотел продать ноутбук, а попался на мошенников

Мошенники сняли больше 20 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске студент хотел продать свой ноутбук, но ему позвонил мошенник, который оказался слишком убедительным.

– Объявление с фотографиями и описанием товара он разместил на популярной платформе в интернете. Заинтересованные люди не заставили себя долго ждать, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потенциальный «покупатель» как-то быстро перевел разговор в мессенджер, где стороны обсудили характеристики ноутбука, а также его текущее состояние. Собеседник сказал, что его все устраивает, и он готов купить товар.

«Покупатель» скинул ссылку для заполнения, продавец перешел по ней и заполнил все поля, где, в том числе требовалось оставить данные банковской карты. Помимо этого он сообщил коды из СМС. В итоге вместо пополнения с его счета пропали больше 20 тысяч рублей.