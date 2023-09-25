«Искрился добротой и улыбкой»: в Барнауле пройдут похороны борт-инженера вертолета

Никита Кирьянов был надежным другом и патриотом. Фото предоставлено Алтайской школой первоначальной летной подготовки

26 сентября в Барнауле состоится прощание с бортинженером Никитой Кирьяновым, который погиб из-за предательства сослуживца. Вместе с ним на борту оказались двое военных, которые ничего не знали о предательских планах главного пилота. Одним из них был бортинженер Никита Кирьянов из Барнаула, который в последствии погиб.

Никита Кирьянов был надежным другом и патриотом. Фото предоставлено Алтайской школой первоначальной летной подготовки (Никита - в центре)

Сегодня в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Павлюкова стоит портрет Никиты, рядом лампадка и цветы.

- Никита поступил к нам в 2011 году, когда был конкурс три человека на место, - рассказывает Юлия Белова, завуч летной школы. - Он хорошо учился и был очень целеустремленным. Его классным руководителем была Елена Житнева, мастер спорта международного класса по прыжкам с парашютом. Этого парнишку и она, и все мы помним жизнерадостным, веселым. Он искрился добротой и улыбкой всегда, у него было великолепное чувство юмора.

По словам завуча, в характеристике, которую дают Никите друзья первым делом звучит: «надежный товарищ».

Никита Кирьянов был надежным другом и патриотом. Фото предоставлено Алтайской школой первоначальной летной подготовки (Никита - в центре)

- Наши ребята воспитаны на большой любви к Родине, они готовы жизни за нее отдать, и, к сожалению, за эти полтора года несколько наших ребят погибло, - говорит Юлия Алексеевна, срываясь на плач…

Не сдерживает слез в эти дни и директор школы Сергей Акопян. Говорит, что ком в горле такой – ничего не может уже говорить…

Церемония прощания с Никитой Кирьяновым пройдет 26 сентября с 10.00 до 14.00 в ритуальном зале на ул. Титова, 9а. Похоронят Никитину на кладбище в поселке Гоньба.

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