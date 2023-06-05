«Жить нужно прямо сейчас, в эту секунду»: жительница Барнаула исполнила мечту погибшего на СВО супруга и покорила Эверест

Трекинг был не для новичков, но не самый сложный Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульский фитнес-тренер Ирина Голядкина в прошлом году покорила со своим супругом Эльбрус. Пара любила путешествовать и часто отправлялась в походы. Но осенью Сергея не стало – он был военным и погиб, исполняя свой долг на СВО. Девушка, пережившая страшное горе, пообещала себе, что будет жить, несмотря не на что, и исполнит их общую мечту – покорить Эверест. О своем путешествии Ирина рассказала «Комсомолке».

Навстречу страхам

Замахнуться на Эверест Ирина предложила Сергею незадолго до его смерти, но этим планам было не суждено сбыться… Принять смерть супруга девушке было нелегко, но рядом были друзья и близкие, которые ее поддерживали. Она верила, что даже самые темные тучи рассеиваются, и выходит солнце. И той самой яркой звездой для Ирины стала мечта о путешествии, которое они с мужем так и не смогли осуществить.

Как мы уже ранее рассказывали, Ирине пришлось подготовиться к восхождению. Каждый день она устраивала марафон: то пешком, то на велосипеде преодолевала дальние расстояния. Пришлось купить новый рюкзак, а также учиться тому, что раньше делал её муж:

- Раньше у нас Сережа отвечал за сбор вещей. После его смерти я вернулась в Барнаул, а часть вещей пришлось продать или оставить в Мурманской области. Поэтому я покупала снаряжение заново. Собирала все необходимое по списку, как учил Сережа. Частичка мужа тоже со мной – российский флаг, на котором Сережа своими руками писал «Алтай», этот флаг мы брали с собой на Эльбрус, а теперь он доберется и до Эвереста, - говорила Ирина незадолго до поездки.

В Непал Ирина вылетела 28 апреля. Сначала девушка добралась до Москвы, а оттуда – в Дубай, лишь после второй пересадки она села на долгожданный самолет до нужной точки.

Один на один

Девушке пришлось преодолевать себя во всех смыслах. Во-первых, отправляться в другую страну без знания языка – страшно. Но куда еще сильнее Ирина боялась лететь туда одна, без Сережи – надежного плеча, который всегда ее поддерживал в трудную минуту.

Путешествие в Непал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для меня стали понятны многие моменты касательно трудностей. Мне пришлось с ними столкнуться один на один. Где-то, конечно, писали друзья или родные, поддерживали, но четыре дня мы были без связи и интернета вообще, - отметила девушка.

Путешествие в Непал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ирины, сменить картинку и увидеть, как живут люди в других странах, очень полезно. Интересны даже не культура или религия, а в целом образ жизни.

- Насчет воды нас гиды сразу предупредили, что из-под крана пить нельзя – полно инфекций. Мы этого очень боялись. Насчет еды тоже - есть вероятность отравиться. Но я о плохом не думала и ела все подряд, хотя в нашей группе все же были те, кому не здоровилось то ли из-за еды, то ли из-за акклиматизации. Им приходилось питаться рисом и картошкой, которые хорошо помогали при отравлении, - отметила девушка.

Путешествие в Непал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Весь маршрут занял чуть меньше двух недель. Трекинг был не для новичков, но не самый сложный. Вместе с группой и опытными гидами туристы поднялись до перевала Торонг-Ла, который находится на высоте 5416 метров – это высшая точка популярного туристского маршрута «Трек вокруг Аннапурны». Если высота Эвереста над уровнем моря составляет 8 849 метров, то можно смело сказать, что Ирина преодолела большую часть расстояния до высочайшей вершины Земли!

«Мы начали наш трек вокруг Аннапурны в дождливый день, и это добавило некоторой сложности. Тропа была скользкой и грязной. Второй день с утра встретил нас солнышком, но дождик решил, что нам не хватает снова острых ощущений и решил добавить пару капель. Но мы продолжали двигаться вперед, наслаждаясь красивыми видами. Время от времени мы останавливались, чтобы отдохнуть и насладиться окружающей природой и выпить чашку чая. В конечном итоге за два дня мы достигли высоты 3200 метров. Ночевали в лоджиях в спальных мешках, острые утренние ощущения после пробуждения не забываемые. Эти дни были непростыми, но они показали нам, что мы способны на большее, чем мы думаем. Мы смогли преодолеть трудности и насладиться красотой природы. Это были первые незабываемые дни в походе вокруг Аннапурны»¸- делилась Ирина со своими подписчики Вконтакте.

Конечно, не обошлось и без сложностей. На второй-третий день девушка почувствовала сильную боль в грудной клетке и начала задыхаться. Никто из группы не мог понять, в чем дело. Но Ирина не сдалась и не бросила поход, а боль на следующий день волшебным образом исчезла.

Когда группа добралась до высшей точки перевала, Ирина подняла флаг России, который они с супругом брали с собой на Эльбрус. Девушка призналась, что после покорения очередной точки на карте влюбилась в горы еще сильнее.

Путешествие в Непал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я получила даже больше, чем хотела. Когда я поднялась наверх, то подумала, что у меня даже остались силы – видимо, выработала технику ходьбы, при которой энергия не угасает. Я поняла, что хочу еще больше, еще выше. И в июле я еду на Казбек, - отметила Ирина Голядкина.

Сейчас горожанка готовится к новому путешествию. В конце мая девушка вместе со своей знакомой проехала 29 км на велосипеде – именно столько исполнилось бы её супругу 28 мая.

«Насыщайтесь ежедневно этой жизнью, никогда не знаешь когда она закончится, жить надо прям сейчас, в эту секунду, и получать эмоции от всего, учиться радоваться каждой мелочи. Улыбайтесь, радуйтесь этому миру, будьте добры и он ответит взаимностью», - гласит недавний пост путешественницы.

Несколько фактов о Непале от Ирины Голядкиной

- Намасте – «привет», «здравствуйте» на непальском языке;

- Непал - страна мечты многих людей, которые не представляют свою жизнь без гор;

- Непал является одной из беднейших стран в мире;

- Валюта - непальский рупий;

- Дал-бат - национальное блюдо (густой чечевичный суп);

- Автомобильное движение – левостороннее;

- Непал является единственной страной с непрямоугольным флагом;

- Шерпы - это люди, которые живут в районе Эвереста, сопровождают туристов в горах и помогают на всех этапах пути;

- Портеры (носильщики) – за деньги носят вещи туристов в гору;

- В Непале необычная разница во времени по сравнению с другими странами. С Алтаем была разница в 1 час 15 минут. Связано это с тем, что страна находится в уникальном часовом поясе, которое есть только здесь - «Непальское время».