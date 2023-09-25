«Смертинцы, вперед!». Алексей Смертин – о футболе, жизни и работе

Алексей Смертин рассказал как появилась его футбольная академия в Барнауле. Фото: скриншот видео YouTube канала «Коммент.Шоу»

Один из самых известных футболистов Алтайского края - Алексей Смертин стал гостем YouTube канала «Коммент.Шоу». Ведущими шоу являются известные российские спортивные комментаторы - Константин Генич, Денис Казанский, Роман Гутцайт и Нобель Арустамян. Алексей побеседовал с ними о футболе, жизни и своей работе, не остался в стороне и разговор о малой родине спортсмена – Алтайском крае.

Как играть в этот футбол?

Напомним, Алексей Смертин начинал играть в барнаульском «Динамо», а позже выступал за команды Англии в лучшем футбольном чемпионате.

- Я помню в 1992 году, когда я начал играть в «Динамо-Барнаул», у нас не было машин, и мы ездили на автобусе, который ходил по маршруту. И примерно тогда же начали показывать Кубок Англии по телевизору. Мы ночью смотрели его, а на следующий день, все такие не выспавшиеся в автобусе с командой обсуждали. И все сходились во мнении, что что-то не так в съемке матча – уж слишком быстро бегают спортсмены, - рассказал Алексей Смертин.

В том, что с трансляциями было все в порядке, Алексей убедился в 2003 году, когда приехал играть в «Челси» из Лондона.

- Такие скорости безумные. Я думаю - как играть вообще в этот футбол? И, что самое интересное, они так играют от первой минуты до последней! - отметил бывший футболист.

Свою игровую карьеру Алексей Смертин закончил рано, в 34 года. По этому поводу он признался, что наступило профессиональное выгорание, и он перестал получать удовольствие от футбола.

- Я поступил честно по отношению к футболу и к себе, - сказал Алексей.

Скриншот видео YouTube канала «Коммент.Шоу»

Поле от Абрамовича

После игровой карьеры Алексей Смертин увлекся марафонами, работает в Российском футбольном союзе и занимается развитием своей академии в Барнауле.

Как рассказал Алексей Смертин, безвозмездно постелить искусственное поле в Барнауле ему предложил в 2005 году Роман Абрамович, который в то время руководил футбольным клубом «Челси». А следом появилась и идея об академии.

- Тогда губернатором Алтайского края был Михаил Евдокимов. Он был рубаха-парень, и говорил мне: «Леха, вот где хочешь, там и строй академию». Я выбрал то место, куда ходил на физкультуру. Там был долгострой 11-летний, и рядом с ним находилось заброшенное поле. Создали академию, и первое время финансировал ее сам, а затем вошли в бюджет Алтайского края. Мы доделали долгострой, постелили еще поля. Сейчас у нас два больших поля и четыре мини-футбольных. Они, к сожалению, без подогрева и нет манежа. Сейчас работаем над этим, - рассказал Смертин.

Также Алексей поделился забавной историей о том, почему академия получила дополнение в название - «Алтай»:

- Сейчас академия называется «Алтай» им. Алексея Смертина. Раньше мамы и папы кричали с трибун «Смертинцы, вперед!» - это звучало как-то не очень. Однажды директор позвонил мне и говорит: «Алексей, ты не против, если «Алтай» назовем академию?».

Скриншот видео YouTube канала «Коммент.Шоу»

КСТАТИ

В одной из рубрик «Коммент.Шоу» Алексею Смертину предложили угадать - какие населенные пункты находятся на расстоянии 42 км (марафонская дистанция) от городов где он жил, выбрав один из четырех вариантов. Когда очередь дошла до Барнаула, со словами «Если я здесь ошибусь, то отожмусь три раза», Алексей не отгадал, что речь шла о Павловске.

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