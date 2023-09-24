Ударом с центра поля Завьялов забил второй матч. Фото: скриншот прямой трансляции сообщества LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

24 сентября футбольный клуб «Динамо Барнаул» одержал победу над «Акрон-2» на выезде. Два мяча забил капитан «динамовцев» Владимир Завьялов.

Матч начался для «динамовцев» не очень удачно. Молодые игроки «Акрон-2» активно атаковали и имели много опасных моментов. Один удар даже пришелся в перекладину, в остальных случаях уверено действовал вратарь «Динамо Барнаул» Егор Мирошниченко. Кардинально изменило ситуацию удаление игрока «Акрон-2» на 34 минуте, за опасную игру. После этого концовка первого тайма и второй отрезок игры в основном атаковали «динамовцы».

Гол игроки «Динамо Барнаул» смогли забить на 69 минуте, когда замкнул прострел Владимир Завьялов. Особо надо отметить и второй гол капитана барнаульцев. Уже в добавленное к матчу время Владимир заметил, что вратарь соперников далеко вышел из ворот. Ударом с центра поля Завьялов забил второй мяч.

До игры «Носты» из Новотроицка, «Динамо Барнаул» поднимается на третью строчку в турнирной таблице.

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