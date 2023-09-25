Зима накрыла снежным одеялом. Фото сказочного пейзажа прителецкой тайги на Алтае

Прителецкая тайга. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

24 сентября в прителецкой тайге Алтайского заповедника выпал первый снег. Сказочный пейзаж запечатлели на фото Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

– После похолодания в окрестностях Телецкого озера, когда температура воздуха днём не поднималась выше +5°С, 24 сентября зима напомнила о себе. Она медленно, но неумолимо подкрадывается с заснеженных гольцов хребтов Корбу, где укрыла склоны сплошным белоснежным одеялом и картинку уже не отличить от новогодней, – пишут фотографы.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Кажется, что все времена года слились в единый ансамбль. Напоминающая о лете яркая зелень хвойных деревьев, окрашенные золотыми красками осени склоны припорошило белоснежной пудрой.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Пока это только первая попытка зимы вступить в свои права, снег ещё успеет растаять и вновь выпасть прежде, чем образуется постоянный снежный покров. Однако погода уже недвусмысленно дает понять – идет перестройка на зимний режим.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Отметим, также снег в Республике Алтай выпал на Семинском перевале пошел снег и он продолжается уже второй день. Встречаются снежные осадки и в Улагане, а также на Ябоганском перевале.

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