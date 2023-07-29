Дайверы показали, сколько сетей достали из глубин Телецкого озера

Сети. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко, а также дайверы-волонтеры из Новосибирска Руслан и Ирина Абушаевы очистили от сетей Телецкое озеро. Они рассказали, как проходила эта работа и с какими сложностями пришлось столкнуться.

Под водой Телецкого озера находится немало сетей, в которые продолжает попадать рыба

- Рыба на разных стадиях разложения и ещё живая, запутавшаяся даже в частично смотанных сетях - обычная картина. И несмотря, на то, что владелец уже давно забыл об этой «фабрике смерти», так будет продолжаться пока сеть не поднимут на поверхность, - пишут Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

Сети. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Они отмечают, что в сети и раньше встречались на берегу рек и озер, однако сейчас их стало гораздо больше. В некоторых местах ими покрыты большие площади и точное количество назвать сложно.

- Сложно передать словами запах, источаемый сетями, поднятыми на поверхность после нескольких месяцев на дне. Зрелище «гирлянд» из рыб с разной степенью разложения не менее отвратительное. Они могут «работать» годами, но и они не вечны и мало кто знает, какой вред наносится экосистеме в процессе их разрушения, - пишут дайверы.

Доставать сети из глубин могут далеко не все дайверы. Нужно иметь большой опыт, уметь справляться с физической работой под водой и обладать эмоциональной устойчивостью, ведь есть риск зацепиться и запутаться, а паника под водой приводит к катастрофе.

Во время погружений в этом году сети и их обрывки сетей доставали со дна вручную и с применением подъемных устройств при видимости не более 1-2 метров. Иногда она была практически в нулевой из-за прихода мутной воды из Чулышмана. Несмотря на сложности, дайверы смогли извлечь множество сетей.

Сети. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

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